Cea mai mare concentrație de șerpi de pe planetă poate fi văzută în acest loc

Vizuinile de șerpi din Narcisse se află la aproximativ 130 de kilometri de Winnipeg. Locul nu este o destinație turistică artificială, ci o formațiune geologică unică.

Cavernele subterane de calcar și fisurile create de eroziunea apei ajung sub linia de îngheț. Astfel, temperatura din interior nu scade niciodată sub zero, chiar în iernile reci din Manitoba.

Acest mediu oferă un adăpost excelent pentru șerpii boa. Mii dintre aceștia supraviețuiesc aici temperaturilor extreme de afară.

Cum se desfășoară fenomenul în fiecare primăvară

Fenomenul are loc la începutul primăverii, între sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai. Șerpii ies din vizuini cu miile, după luni petrecute în cavernele subterane, conform Times of India.

Masculii ies primii și se adună la intrările vizuinelor. Aceștia așteaptă apariția femelelor la suprafață.

Când o femelă apare, numeroși masculi se adună instantaneu în jurul ei. Se formează astfel o „bilă de împerechere”, care poate include o sută de masculi.

Acest proces de împerechere a devenit simbolul localității Narcisse. Este una dintre cele mai fotografiate activități ale șerpilor din lume.

Câți șerpi se adună în zonă

Estimările variază de la an la an, dar numărul este impresionant. Unele surse indică între 70.000 și 100.000 de șerpi adunați în jurul vizuinelor.

Cu toate acestea, șerpii nu sunt periculoși pentru vizitatori. Specia observată aici este șarpele cu benzi roșii, o subspecie a șarpelui cu benzi comun.

Aceștia sunt mult mai interesați de căutarea unui partener decât de interacțiunea cu turiștii.

De ce este important locul pentru conservare

Provincia Manitoba a dezvoltat o infrastructură pentru vizitatori în jurul sitului. Aceasta include platforme de observare și un traseu autoghidat care leagă cele patru vizuini active.

Perioada de împerechere durează până la trei săptămâni. După aceasta, șerpii migrează spre zonele învecinate pentru vară.

Narcisse Snake Dens reprezintă și un caz de succes pentru conservarea faunei. Mii de șerpi mureau anual traversând drumurile spre zonele de migrație.

Pentru a reduce aceste pierderi, autoritățile au construit tuneluri sub drum și garduri speciale. Astfel, șerpii pot traversa zona în siguranță.