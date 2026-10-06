Ceaușescu nu a mai apucat să doarmă în vila construită pentru el la Târgu Jiu. Cine s-a mutat acolo după 1989

Printre cei care au locuit pentru o perioadă în clădire s-a numărat Ionel Bușe, pe atunci profesor la un liceu din oraș, iar în prezent cadru universitar și doctor în filosofie, notează publicația Gorjeanul.

Profesor venit din Ardeal, fără locuință la Târgu Jiu

Ionel Bușe a povestit că s-a mutat în fosta vilă de protocol la câteva luni după Revoluție și a rămas acolo până spre sfârșitul anului 1990.

În acea perioadă, într-o parte a clădirii își desfășura activitatea Fundația „Brâncuși”. Măsurile stricte de securitate existente înainte de prăbușirea regimului dispăruseră.

Bușe era atunci un profesor venit din Bihor pentru a preda la un liceu din Târgu Jiu și nu avea o locuință în oraș. Ulterior, acesta și-a continuat cariera academică, devenind profesor universitar la Universitatea din Craiova, critic literar și doctor în filosofie. Este, de asemenea, doctor al Universității Bourgogne din Dijon.

Ceaușescu nu a mai apucat să folosească vila

Clădirea din Târgu Jiu fusese construită spre finalul anilor ’80 pentru a servi drept reședință de protocol și casă de oaspeți pentru familia Ceaușescu.

Lucrările erau practic încheiate la sfârșitul anului 1989, însă căderea regimului comunist a făcut ca Nicolae Ceaușescu să nu mai ajungă să utilizeze imobilul.

Importanța acordată construcției era reflectată atât de materialele folosite, cât și de regimul strict de securitate din jurul său.

George Manoniu, fost director al publicației „Gorjeanul”, relata că nici jurnaliștii nu aveau voie să se apropie de obiectiv. Potrivit mărturiei sale, la construcție au fost aduși muncitori foarte bine pregătiți și materiale de calitate superioară.

Acesta susținea inclusiv că structura fusese realizată cu fier-beton foarte gros, iar acoperișul era atât de solid încât ar fi putut rezista chiar și unui atac cu bombe. La sfârșitul lui 1989, vila era gata și dotată, însă nu a mai ajuns să fie inaugurată conform destinației inițiale.

Din vilă de protocol, în Muzeu de Artă

După schimbarea regimului politic, fosta casă de protocol a primit o cu totul altă destinație. Imobilul a fost atribuit Fundației „Constantin Brâncuși”, iar ulterior a devenit un spațiu cultural.

În prezent, clădirea care fusese pregătită pentru familia Ceaușescu găzduiește Muzeul de Artă din Târgu Jiu.

Astfel, imobilul ridicat în ultimii ani ai regimului comunist și înconjurat inițial de măsuri severe de securitate a trecut, după 1989, printr-o transformare radicală: de la reședință destinată conducerii comuniste și locuință temporară în perioada de tranziție, la spațiu deschis publicului și dedicat artei.