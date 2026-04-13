Clasamentul companiilor aeriene în funcție de mărimea scaunelor. Care are cele mai mici scaune

Clasamentul a fost realizat de publicația Which? Care a încercat să stabilească în ce avioane există cel mai bun raport calitate-preț. Pentru călătoriile pe distanțe scurte asigurate de companii low-cost, lățimea scaunului măsurată în funcție de cotiere variază între 43 și 46 cm, anunță Express. La prima vedere, diferența nu este foarte mare. Totuși, chiar și un centimetru în plus poate să însemne mult pentru confortul unui pasager, explică specialiștii.

Conform clasamentului, companiile aeriene care oferă cele mai generoase locuri la clasa economică sunt Wizz Air, TAP Portugal, easyJet și Lufthansa, toate având o lățime de 46 de centimetri.

Companiile aeriene cu cele mai mici lățimi ale scaunelor sunt British Airways, Jet2, KLM, Norwegian, Ryanair, Tui și Aer Lingus, toate având la egalitate 43 de centimetri. Vueling se situează la mijloc, cu 44 de centimetri.

Specialiștii mai spun că pentru cei care doresc spațiu suplimentar în zborul low-cost fără să cheltuiască bani în plus, există câteva trucuri.

Primul implică rezervarea unui loc la mijlocul aeronavei sau înainte de paravanele cu perdele. Aceste locuri nu au scaune în față așa că pasageri ăși pot întinde picioarele.

De asemenea, dacă în avion au rămas locuri libere, călătorii pot cere membrilor echipajului să le permită să se mute. Solicitarea va fi aprobată în special dacă cererea vine de la o persoană gravidă, înaltă sau obeză.