Comoară îngropată acum 1.100 de ani, în perioada Califatului Abassid. Monede din aur de 24 de karate, descoperite în Israel

Pământul e plin de comori, dar nu toată lumea le şi descoperă. Câţiva tineri din Israel, care lucrau ca voluntari pe un şantier arheologic, au avut norocul acesta. Au descoperit 425 de monede din aur de 24 de karate într-un vas de lut, monede care ar avea o vechime de peste 1.100 de ani.

„O cantitate considerabilă de aur, peste care dăm în săpăturile noastre destul de rar”, au spus experţii.

„Persoana care a îngropat această comoară cu siguranţă urma să o şi recupereze. Vasul era securizat şi cu un cui”, susţine şeful şantierului, potrivit BBC.

Cele mai multe dintre monede datează din secolul al IX-lea, din perioada Califatului Abassid.

