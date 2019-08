Concert Bryan Adams la Cluj-Napoca. Ce piesă surpriză a pregătit publicului

Canadianul Bryan Adams cântă la Cluj-Napoca pe 11 noiembrie, de la ora 20.00, organizatorii anunţând că va interpreta atât hiturile sale celebre, “It’s Only Love”, “Summer of ’69”, “Run To You” sau “All for Love”, cât şi cel mai nou single al său, scris în colaborare cu Ed Sheeran – “Shine a Light”.

“Shine a light” a dat şi denumirea celui de-al paisprezecelea album al lui Bryan Adams, care îmbină mai multe stiluri muzicale, precum şi o altă colaborare surpriză, pentru single-ul "That's How Strong Our Love Is".

Bryan Adams este în turneu pentru promovarea albumului “Shine a Light”, turneu care a început în 25 februarie 2019, susţinând concerte în Statele Unite, America de Sud şi Europa.

"L-am cunoscut pe Ed în Dublin şi am păstrat legătura. Într-o zi, i-am trimis o înregistrare cu sunetele de cor care se regăsesc în <<Shine A Light>> şi l-am întrebat dacă ar fi interesat de o colaborare. Apoi am primit câteva versuri de la el şi... Doamne!”, a declarat Bryan Adams.

Canadianul, care a făcut senzaţie cu hituri ca "Please Forgive Me", "Have you Ever Really Loved a Woman" şi "Everything I Do", nu doar că şi-a păstrat intactă vocea inconfundabilă, răguşită şi masculină, dar va urca pe scena de la Cluj la doar 5 zile după ce va împlini 60 de ani, anunţă organizatorii evenimentului.

"Sunt încântat să lansez un album de 12 piese, care să combine genurile rock, pop şi R&B. Noul album va conţine şi un duet cu Jennifer Lopez", a dezvăluit Adams. El a descris colaborarea cu Jennifer drept "un vis".

Cel mai recent LP al artistului a fost "Get Up" din 2015, care a ajuns pe locul 2 în topurile britanice, pe locul întâi în Elveţia şi 99 în US Billboard 200.

Bryan Adams este, de asemenea, şi compozitor, producător, chitarist, fotograf, filantrop şi activist. Discul care i-a adus recunoaşterea la nivel internaţional a fost "Reckless", material ce a inclus hiturile "Run to You" şi mega hitul "Summer of '69".

Piesele sale au apărut pe coloanele sonore ale unor filme celebre, precum "Robin Hood" ("Everything I Do I Do It For You"), "Don Juan" ("Have You Really Loved A Women"), "The Mirror Has Two Faces" ("I Finnaly Found Someone" - duet cu Barbra Streisand), "Three Musketeers" (''All for Love'', împreună cu Rod Stewart şi Sting). A avut 20 de hituri în US TOP 10, fiind şi primul artist canadian prezent cu un L.P. în acest clasament.

În cei peste 40 de ani de carieră, Bryan Adams a vândut peste 75 de milioane de albume şi are în palmares 15 nominalizări la Premiile Grammy şi 3 nominalizări la Oscar. A primit Ordinul Canadei pentru contribuţia adusă muzicii şi pentru activităţile sale filantropice.

Până acum, Bryan a vizitat doar Capitala României, cu ocazia concertelor din 2000 şi 2008, când 20.000 de oameni au venit să cânte alături de el.

Biletele au fost puse în vânzare miercuri, preţurile fiind cuprinse între 129 şi 399 lei.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.