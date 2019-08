Conflict pe tema unui tricou Versace, în care Hong Kong şi Macao erau considerate ţări. Un model din China a anunţat rezilierea contractului

Admiţând greşeala, compania şi designerul Donatella Versace şi-au cerut scuze pentru situaţie şi au calificat-o ca fiind o eroare nefericită. Cu toate acestea, modelul Yang Mi a postat pe contul oficial al studioului ei, Jiaxing Xingguang, pe Weibo, cea mai mare platformă de socializare din China, că tricourile mărcii au încălcat politica „o singură ţară” a Chinei.

„Integritatea teritorială şi suveranitatea Chinei sunt dintotdeauna sacre şi inviolabile”, se arată în comunicatul vedetei chineze. În calitate de companie a Republicii Populare Chineze, împreună cu Yang Mi, cetăţean al Republicii Populare Chineze, ne declarăm profund jigniţi”, se mai spune în anunţul de reziliere a contractului.

#YangMi's studio states the actress has terminated her contract with Versace in official statement. Yang was announced as Versace ambassador in June.



The luxury label is currently under fire on Chinese social media for a t-shirt design that does not adhere to one-China policy. pic.twitter.com/k91RbULz36