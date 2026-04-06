Cum a reușit un nevăzător să ajută alte persoane cu deficiențe de vedere să construiască Lego

Totul s-a schimbat când avea 13 ani. Un prieten de familie și bonă a venit la casa lui din Newton, Massachusetts, și i-a înmânat un dosar plin cu instrucțiuni accesibile pentru construirea unui palat din Orientul Mijlociu. Instrucțiunile, scrise în Braille, i-au permis să finalizeze setul fără a fi nevoit să se bazeze pe imaginile viu colorate care vin de obicei cu seturile Lego, scrie AP.

„Aceasta a fost prima dată când am reușit să construiesc singur un set Lego”, a spus Shifrin acasă, înconjurat de seturi pe care le-a construit, inclusiv o figurină Statuia Libertății și racheta Apollo Saturn V a NASA. „A fost cu adevărat o experiență uimitoare, pentru că am avut control deplin asupra întregului proces de construcție. Știam unde se duc piesele și am putut să învăț despre lumea din jurul meu”.

Inspirat să ajungă la mai mulți constructori Lego nevăzători

După ce bona lui Shifrin a murit, el a vrut să-i onoreze memoria. Așa că a început să perfecționeze instrucțiunile pe care cei doi le postaseră online pentru a ajunge la alți constructori nevăzători.

În urmă cu trei ani, Shifrin a lansat Bricks for the Blind. Tânărul de 28 de ani lucrează acum cu o echipă de 30 de scriitori și testeri nevăzători văzători. Site-ul său web pune la dispoziția tuturor nevăzătorilor sau persoanelor cu deficiențe de vedere instrucțiunile descărcabile, care pot fi descărcate gratuit. Aceștia pot fie să imprime instrucțiunile pas cu pas în Braille, fie să utilizeze computere Braille, fie să apeleze la cititoare de ecran, care sunt aplicații software care convertesc textul în vorbire.

Instrucțiunile permit unei persoane nevăzătoare să construiască singură, dar site-ul lui Shifrin mai precizează că ar putea fi nevoie de o persoană văzătoare pentru a sorta cărămizile Lego. În caz contrar, constructorul nevăzător ar putea apela la una dintre numeroasele aplicații care identifică cărămizile folosind inteligența artificială.

Până în prezent, organizația non-profit a creat instrucțiuni pentru peste 540 de seturi Lego, de la o mașină cu 100 de piese până la un pod cu 4.000 de piese. Aproximativ 3.000 de constructori au folosit instrucțiunile lor în Statele Unite și chiar în Australia.

De asemenea, Shifrin a contactat în 2017 Lego Group, cu sediul în Danemarca, pentru a le face produsele mai accesibile, ceea ce a inspirat compania să creeze instrucțiuni audio și Braille pentru un număr tot mai mare de seturi Lego. Aceasta a fost lansată în 2019.

Separat, compania a introdus și cărămizile Lego Braille în 2020, disponibile în franceză, engleză și spaniolă, care prezintă știfturi pe cărămizi ce corespund literelor, numerelor și simbolurilor. De asemenea, a introdus în seturile sale mai multe personaje cu pierderi de vedere.

Părinții nevăzători, copiii și familiile acestora găsesc o conexiune

Shifrin, care este și actor, compozitor și cântăreț de operă, a spus că a primit mesaje de la mulți oameni care nu au putut construi Lego până acum.

A auzit de la bunici care sunt nevăzători și spun că acum pot construi cu nepoții lor. „Nu puteam construi cu copiii noștri. Nu voiau ajutorul nostru, dar acum îi putem învăța pe nepoții noștri despre Lego”, a spus Shifrin. „Sau părinți nevăzători care spun: «Copiii mei sunt văzători, nu vor ajutorul meu, dar este uimitor să înțeleg cu adevărat despre ce este vorba în toată această agitație legată de Lego, pentru că acum pot construi singur»”.

Daniel Millan, care și-a pierdut vederea în 2024, a apelat la Bricks for the Blind după ce o tumoare i-a afectat total nervii optici. Studentul de masterat în vârstă de 31 de ani din San Diego, care studiază pentru a deveni instructor asistat în tehnologie, a realizat mai întâi un set de ornamente Lego. Apoi, de aniversarea sa, a realizat un set de trandafiri Lego împreună cu soția sa.

„A putea face asta independent, este libertate”, a spus el, adăugând că pierderea bruscă a vederii l-a lăsat să se întrebe ce nu va mai putea face.

Dar după ce a construit seturi Lego, a aflat curând că „Nu este vorba despre ceea ce nu mai pot face. Este vorba mai mult despre ceea ce pot face”, a spus el.