Cum au răspândit închisorile sovietice un „limbaj secret al hoților”, folosit acum de infractorii cibernetici ruși

Când te-ai ascunde într-o zmeură? De ce nu vrei să fii șef de școală? Și ce înseamnă să mergi la academie?

Limba rusă duce adesea argoul la niveluri complexe, cum ar fi prin intermediul lui Mat, sistemul său lingvistic pentru obscenități. Dar chiar și un „materșcinnik” (un maestru experimentat în înjurături) ar putea considera expresiile de mai sus absurde – cu excepția cazului în care, desigur, este familiarizat cu fenia, limba colosalului sistem penitenciar rusesc, potrivit BBC.

Acest limbaj al criminalilor a fost folosit de figurile lumii interlope timp de secole pentru a descifra și a evita misterele. Dar, în secolul al XX-lea, amestecul său curios de cuvinte cu dublu sens și împrumuturi a luat amploare în închisorile sovietice.

Trucurile lingvistice ale infractorilor sunt acum folosite online

Cu influențe germane, grecești și idiș, Fenya este plină de semnificații ascunse și confuze. În rusă, „babki” înseamnă literalmente „bunici”, dar în Fenya înseamnă și „bani”. „Varezhka” înseamnă „mănușă”, dar și „gură”, în timp ce „khalyava”, derivat din ebraică pentru „lapte”, este un „cadou” sau o „cadou gratuit”.

Un singur cuvânt din fenya poate conține coduri ascunse cunoscute doar vorbitorilor acestui argou. Și, așa cum odinioară îi deruta pe gardienii lagărelor de prizonieri, trucurile sale lingvistice sunt acum folosite online, ascunzând intențiile infractorilor cibernetici și derutând autoritățile.

De exemplu, în timp ce cuvintele rusești *мусор* sau *musor* se traduc în mod normal prin „gunoi”, echivalentul lor în limba Fenya înseamnă astăzi un polițist care s-ar fi putut infiltra în forumurile dark-web unde sunt organizate atacuri cibernetice.

Anchetatorii trebuie să se familiarizeze cu acest jargon

Având în vedere explozia criminalității cibernetice din Rusia, anchetatorii trebuie acum să se familiarizeze cu acest jargon dacă vor să-i identifice pe autori. Chiar și cu progresele în domeniul inteligenței artificiale, însă, mașinile se pot chinui să perceapă nuanțele în continuă evoluție ale Fenyei.

Deci, cum am ajuns aici? Deși Fenya a fost murmurată pe străzile Rusiei țariste timp de secole, o serie de decizii luate de sistemul judiciar sovietic au dus la explozia sa în mainstream – și, în cele din urmă, și pe internet.

În linii mari, fenia este un tip de criptolect – o limbă camuflată folosită adesea pentru a-i deruta pe ceilalți. Astăzi, s-a infiltrat în cultura rusă mai largă, într-o asemenea măsură încât unii ar putea să nu fie conștienți de legăturile originale ale cuvintelor cu lumea interlopă.