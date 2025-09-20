De ce se vopsesc copacii și în ce anotimp este indicat să fie văruiți 

De ce se vopsesc copacii în alb?

Nu există o certitudine cu privire la motivul pentru care această practică a început acum câteva secole, însă există mai multe ipoteze privind motivele pentru care, în unele locuri, trunchiurile copacilor (doar jumătatea inferioară, mai exact) sunt vopsite în alb, notează 20minutos.

Este important de reținut că vopsirea trunchiurilor poate să nu fie benefică pentru toate tipurile de arbori, iar unii experți sugerează că vopseaua poate împiedica arborele să respire corect sau să primească toți nutrienții necesari prin scoarță.

Printre posibilele explicații:

Reflexia luminii solare – vopseaua albă reflectă razele soarelui și ajută la menținerea copacilor răcoroși, lucru important mai ales în climate calde sau în zone unde aceștia sunt expuși la lumina directă a soarelui pe tot parcursul zilei.

Protecția împotriva arsurilor solare – vopseaua albă reduce riscul ca scoarța să se crape sau să se desprindă.

Protecție contra insectelor – vopsirea poate descuraja dăunătorii precum furnicile tâmplar sau insectele care rod scoarța, aceștia preferând scoarța întunecată.

Motiv estetic – în unele locuri, trunchiurile sunt vopsite pur și simplu pentru ca zona să pară mai curată și mai ordonată.

Siguranță rutieră – există ipoteza că vopsirea trunchiurilor de-a lungul drumurilor ajută șoferii să le vadă noaptea și să evite coliziunile, dar majoritatea experților consideră că aceasta este doar o legendă urbană.

De ce se face ecalajul?

Protecție împotriva daunelor provocate de îngheț Iarna, variațiile mari de temperatură între zi și noapte pun o presiune mare pe scoarța arborilor. Culoarea albă a varului reflectă lumina soarelui și împiedică supraîncălzirea trunchiului ziua, reducând riscul ca scoarța să crape la scăderea bruscă a temperaturii pe timpul nopții.

Prevenirea dăunătorilor Stratul de var acționează ca o barieră naturală împotriva anumitor insecte și larve care iernează în scoarță. Alcalinitatea varului face trunchiul neatractiv pentru aceste plăgi și reduce semnificativ infestarea. Totodată, varul sigilează crăpăturile și golurile din scoarță, eliminând adăposturile dăunătorilor.

Prevenirea apariției ciupercilor Stratul de var poate împiedica dezvoltarea fungilor și lichenilor pe scoarță. pH-ul ridicat al soluției de var schimbă microclimatul scoarței și inhibă germinarea sporilor de ciuperci dăunătoare. Acest lucru este deosebit de important pentru arborii slăbiți sau vulnerabili la boli fungice.

Aport de nutrienți și îmbunătățirea pH-ului solului În timp, varul aplicat este spălat de ploi și ajunge în sol, eliberând substanțe nutritive valoroase și neutralizând solurile acide. Acest lucru favorizează absorbția nutrienților și îmbunătățește creșterea generală a copacului.





Când se aplică varul?

Deși românii văruiesc în mod normal primăvara, momentul ideal este la sfârșitul toamnei, înainte de apariția înghețului. Soluția de var distruge ouăle de insecte depuse în crăpăturile scoarței, prevenind astfel apariția lor în primăvară.

De asemenea, se poate aplica și în timpul iernii, dacă temperaturile sunt blânde. Este important ca vremea să fie uscată, pentru ca varul să adere bine și să se usuce rapid.

Totuși, dacă optați pentru văruirea copacilor primăvara, este ideal sa aibă loc după tăierile și stropirile de toamnă, dar înainte de înflorire.