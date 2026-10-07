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Descoperire arheologică la Corabia: obiecte recuperate din Dunăre, în zona podului lui Constantin cel Mare

Mai multe obiecte au fost recuperate din apele Dunării, în zona podului lui Constantin cel Mare de la Sucidava - Celei, și aduse la Muzeul din Corabia. Printre acestea se numără piese din plumb asociate structurii podului și un fragment de amforă.
Descoperire arheologică la Corabia: obiecte recuperate din Dunăre, în zona podului lui Constantin cel Mare
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Sursa foto: Facebook/Mirela Trandafir
Oana Antipa
07 oct. 2026, 08:30, Life-Inedit
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Informațiile au fost făcute publice de Mirela Trandafir, șef serviciu cultural în cadrul Primăriei Corabia, care a prezentat pe pagina sa de Facebook obiectele scoase din Dunăre.

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Potrivit acesteia, piesele provin din zona podului lui Constantin cel Mare de la Sucidava-Celei, construit în secolul al IV-lea d.Hr. și considerat unul dintre marile proiecte inginerești ale Antichității.

Printre obiectele recuperate se află elemente din plumb folosite la prinderea pietrelor care alcătuiau pilonii podului. Din Dunăre a fost scos și un gât de amforă.

Piesele au fost aduse la Muzeul din Corabia, potrivit informațiilor publicate de reprezentanta administrației locale.

Arheolog-scafandru, implicat în recuperarea pieselor

Mirela Trandafir i-a mulțumit public arheologului-scafandru Iulian Rusu, președintele Asociației Club Marine Explorer, pentru contribuția sa la recuperarea obiectelor.

În cele ce urmează, cel mai probabil vor fi efectuate cercetări și analize arheologice asupra obiectelor recuperate din Dunăre.

Podul lui Constantin cel Mare, monumentul spectaculos de la Sucidava

Vestigiile podului roman reprezintă unul dintre principalele repere istorice ale zonei Sucidava-Celei, actualul cartier Celei al orașului Corabia.

Construcția peste Dunăre datează din perioada împăratului Constantin cel Mare și făcea legătura între cele două maluri ale fluviului. Astfel de descoperiri subacvatice pot oferi noi indicii despre materialele și tehnicile utilizate pentru realizarea infrastructurii podului.

Aducerea pieselor la Muzeul din Corabia permite păstrarea lor în apropierea sitului de proveniență și readuce în atenție patrimoniul arheologic deosebit conservat în zona Dunării, la Sucidava-Celei.

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