Drob de miel tradițional: rețeta pas cu pas pentru un preparat festiv gustos

Ingrediente principale

Pentru un drob tradițional sunt necesare organe de miel (ficat, inimă, plămâni și rinichi), ouă, ceapă verde, usturoi verde, mărar, pătrunjel, sare, piper și ouă fierte pentru interior. În unele rețete se adaugă și pâine înmuiată sau prapure de miel pentru învelire.

Ingrediente (pentru aproximativ 6–8 porții)

1 kg organe de miel (ficat, inimă, plămâni, rinichi)

2 legături ceapă verde

2 legături usturoi verde

1 legătură mărar

1 legătură pătrunjel

5 ouă crude

5–6 ouă fierte (pentru interior)

1–2 linguri ulei

sare și piper, după gust

(opțional) prapure de miel sau 2–3 felii de pâine înmuiată în lapte/apă

Mod de preparare – pas cu pas

Organele de miel se spală bine și se fierb aproximativ 30–40 de minute, până devin fragede. După răcire, se toacă mărunt sau se trec prin mașina de tocat.

Într-un bol mare se amestecă organele tocate cu verdețurile spălate și tocate fin (ceapă, usturoi, mărar și pătrunjel), ouăle crude bătute, sare și piper. Compoziția trebuie să fie omogenă și bine legată.

O tavă se unge cu ulei și, opțional, se tapetează cu prapure de miel. Se toarnă jumătate din compoziție, apoi se așază ouăle fierte întregi pe mijloc și se acoperă cu restul compoziției.

Drobul se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 45–60 de minute, până capătă o crustă aurie și fermă. După coacere, se lasă la răcit complet înainte de tăiere.

Servire și tradiție

Drobul de miel se servește, de obicei, rece, alături de ouă roșii, cozonac și alte preparate specifice mesei de Paște. În tradiția românească, el marchează începutul sărbătorii și este considerat un simbol al abundenței și al renașterii.