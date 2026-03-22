Prima pagină » Life-Inedit » Există o mare care nu atinge niciun țărm. Nu pentru că e mică, ci pentru că nu are maluri

În Oceanul Atlantic, la 950 de kilometri de coasta Floridei, există o mare care nu atinge niciun țărm și nu aparține niciunei națiuni.
Andreea Tobias
22 mart. 2026, 17:06, Life-Inedit

Marea Sargaselor este formată dintr-o bandă uriașă de alge brune care se întinde de la coastele Africii de Vest până la Golful Mexic. Sateliții au măsurat în mai 2025 nu mai puțin de 37,5 milioane de tone de alge.

Marea Sargaselor este un fenomen unic pe planetă. Nu este delimitată de țărmuri, ci de curenți oceanici care o mențin într-o zonă relativ stabilă din Atlanticul de Nord. Se află la aproximativ 950 de kilometri de coasta Floridei și este singura mare din lume definită exclusiv de vegetație, nu de uscat, scrie El Economista.

Algele brune care o formează, cunoscute sub numele de sargazo, creează o bandă continuă de la coastele Africii de Vest până la Golful Mexic.

Un ecosistem cu peste 100 de specii

Marea Sargaselor nu este doar o curiozitate geografică. Este un habitat esențial pentru fauna oceanică. Cercetătorii au identificat peste 100 de specii de nevertebrate care trăiesc printre alge: crabi, creveți, broaște țestoase și anghile, printre altele.

Tocmai pentru a proteja acest ecosistem rar, în 2014 a fost înființată Comisia Mării Sargaselor. Organismul îndeamnă statele să desemneze rute de navigație care să ocolească zonele cu alge dense.

O mare care nu aparține nimănui

Protejarea Mării Marea Sargaselor este complicată din punct de vedere juridic. Nicio națiune nu deține suveranitate asupra acestei zone. Măsurile propuse includ devierea navelor cu 50 de mile față de zonele cu alge dense și interzicerea pescuitului cu paragate în timpul sezonului de reproducere al broaștelor țestoase.

