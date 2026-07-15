Explorarea oceanelor intră într-o nouă etapă: un habitat uman subacvatic a fost inaugurat

Viața pe fundul apei poate părea desprinsă dintr-un film SF, însă a devenit realitate în Florida Keys. Noul habitat subacvatic al companiei DEEP, numit Vanguard, este acum operațional. Habitatul va găzdui primele echipe de acvanați care vor desfășura misiuni științifice sub suprafața oceanului.

Amplasat la o adâncime de 17 metri, în zona Tennessee Reef din Florida Keys National Marine Sanctuary, Vanguard a fost conceput pentru a le permite cercetătorilor să rămână sub apă mai multe zile, în loc să efectueze scufundări repetate de la suprafață.

Habitatul reprezintă primul proiect operațional al companiei de inginerie oceanică DEEP, fondată în 2021, arată DailyGalaxy.

Una dintre primele persoane care ar urma să locuiască în Vanguard este Dawn Kernagis, directorul de cercetare științifică al DEEP. Acesta a participat anterior la misiunea NASA NEEMO 21 și studiază modul în care corpul uman reacționează în medii extreme.

Laboratorul, mai aproape de ocean

Pentru cercetătorii marini, una dintre cele mai mari provocări începe în momentul în care o probă ajunge la suprafață. Schimbările de presiune pot afecta rapid celulele și țesuturile, ceea ce îngreunează studierea organismelor exact în starea în care se aflau pe fundul oceanului.

Potrivit unui comunicat DEEP, aceasta este una dintre principalele probleme pentru care a fost construit habitatul Vanguard. Cercetătorii vor putea colecta probe și le vor putea analiza aproape imediat, fără să fie nevoiți să le transporte până la suprafață.

Habitatul este echipat și cu senzori care monitorizează permanent condițiile subacvatice, chiar și atunci când nu există echipaj la bord. DEEP colaborează cu Florida Keys National Marine Sanctuary pentru ca instalația să sprijine atât cercetarea științifică, cât și proiectele de restaurare a recifelor.

Cum este viața sub apă

Viața în interiorul Vanguard depinde de controlul atent al presiunii. Membrii echipajului sosesc cu un mini-submarin, în timp ce habitatul este presurizat la nivelul apei din jur. După ce toți intră în interior, instalația este sigilată și decompresată lent peste noapte, până când presiunea devine similară celei de la suprafață.

Înainte de revenirea în ocean, procesul este inversat. Habitatul este presurizat din nou, astfel permite scafandrilor să iasă printr-un „moon pool”, o deschidere aflată sub structură, care oferă acces direct la apa din jur.

Spațiile de locuit din Vanguard includ paturi pentru dormit, o zonă de relaxare și spații de lucru pentru acvanații care participă la misiuni de mai multe zile.

Vanguard permite scufundări în saturație, ceea ce înseamnă că scafandrii rămân suficient timp sub presiune pentru ca azotul să se acumuleze în organism. Din acest motiv, nu este necesară decompresia după fiecare ieșire în apă.

În loc să folosească butelii clasice de scufundare, scafandrii sunt conectați printr-un sistem de alimentare cu aer direct din habitat, ceea ce le permite să lucreze mai multe ore în exterior.

Un habitat dedicat cercetării

Deși Vanguard a atras atenția prin designul său neobișnuit, misiunea sa este una clară. Cercetătorii vor folosi habitatul pentru a studia atât reciful din jur, cât și efectele vieții sub apă asupra oamenilor.

În prezent, Vanguard este utilizat exclusiv pentru cercetare.