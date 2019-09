Fiica cea mică a lui Chris Cornell a lansat o piesă produsă de acesta, în interes caritabil | VIDEO

Toni Cornell, fiica cea mică a lui Chris Cornell, a lansat în interes caritabil o piesă produsă de regretatul star rock, solist al trupelor Soundgarden şi Audioslave, care s-a sinucis în mai 2017, potrivit Associated Press.

Piesa a fost produsă de Chris Cornell pentru fiica sa când aceasta avea 12 ani, dar abia acum a fost lansată.

"Far Away Places" a fost compusă de Toni în urmă cu trei ani şi a fost una dintre ultimele produse de Cornell înainte ca el să moară, în mai 2017.

Piesa a fost lansată pe iTunes, joi, şi este disponibilă şi pe alte servicii de streaming. De asemenea, a fost inclusă într-un scurtmetraj omonim, regizat de Tatiana Shanks, o prietenă de familie. Filmul a fost prezentat în mai multe festivaluri de profil şi a fost şi premiat.

Încasările generate de vânzarea piesei vor fi donate unei organizaţii care luptă pentru prevenirea actelor de cruzime faţă de copii.

Pe 18 mai 2017, Chris Cornell, solist al trupelor Soundgarden, Temple of the Dog şi Audioslave, a fost găsit mort într-o cameră de hotel din oraşul american Detroit. Chris Cornell avea 52 de ani. Medicii legişti au stabilit că acesta s-a sinucis prin spânzurare. Testele toxicologice au arătat că avea în organism un nivel ridicat de lorazepam, naloxonă (un anti-opioid), barbiturice, cofeină şi un anticongestionant. Totuşi, nu aceste substanţe i-au provocat moartea. Muzicianul s-a luptat cu depresia mare parte din viaţă şi a avut probleme legate de abuzul de diverse substanţe.

Chris Cornell este considerat una dintre figurile de marcă ale mişcării grunge din anii 1990. În afară de trupele cu care a cântat, el a lansat şi patru albume solo, "Euphoria Morning" (1999), "Carry On" (2007), "Scream" (2009), "Higher Truth" (2015). A primit o nominalizare la premiile Globul de Aur pentru piesa "The Keeper", care a apărut pe coloana sonoră a filmului "Machine Gun Preacher" (2011), şi a compus, alături de David Arnold, şi interpretat piesa "You Know My Name", tema filmului "Casino Royale" (2006). A fost nominalizat de 15 ori la premiile Grammy şi a obţinut două astfel de trofee.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.