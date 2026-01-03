Gondola Sinaia: „Nu ducem oameni sus, în condiții incompatibile cu viața”

Condițiile meteo dificile au afectat și sâmbătă funcționarea instalațiilor de transport pe cablu din Sinaia, în special în zona de gol alpin. Vântul puternic, ninsoarea și vizibilitatea redusă au dus la oprirea mai multor mijloace de transport pe cablu și la întârzieri în pornirea altora, potrivit informărilor transmise de operatorul instalațiilor de transport pe cablu din stațiune.

Acces limitat în zona alpină

Administratorii Gondola Sinaia au ținut la curent turiștii încă de la primele ore ale dimineții cu privire la condițiile meteo și programul instalațiilor. Astfel, la Cota 1400 se înregistrau –2 grade Celsius înaintea orei 08.00 și vânt moderat, iar Telecabina tronson 1 (Sinaia – Cota 1400) urma să funcționeze cu public între orele 08.00 și 17.00. La Cota 1000, temperaturile erau de 0 grade, cu lapoviță și vânt moderat, telegondola urmând același program.

La scurt timp, situația din zona superioară a masivului s-a deteriorat, iar operatorul instalațiilor pe cablu a anunțat că „vântul puternic și vizibilitatea foarte redusă pe munte” nu permit pornirea cu public a Gondolei Carp, Telescaunului Soarelui și Telescaunului Dorului. Ulterior, turiștii au fost informați că sania alpină va înregistra, de asemenea, întârzieri la pornire din cauza ninsorii și a vizibilității scăzute.

Muntele dictează deciziile

Administratorii au explicat pe larg condițiile meteo și deciziile luate, precizând că, dacă vântul se va mai reduce, echipele vor urca pentru mentenanță, deszăpezire, amenajarea pârtiilor și balizare. Totodată, operatorul a avertizat asupra posibilelor întârzieri și pentru ziua de duminică, în condițiile în care prognozele indică ninsori abundente.

„Pârtiile nu se pot amenaja pe viscol. Se pot, dar degeaba. Nu ducem oameni sus, în condiții incompatibile cu viața”, au transmis operatorii, subliniind că siguranța turiștilor rămâne prioritară.

Aceștia au anunțat că marți nu este programată revizie tehnică și i-au îndemnat pe turiști să urmărească actualizările oficiale și imaginile transmise de camerele live, în funcție de evoluția vremii.

Când se poate schia

Întrebați de utilizatori dacă, în cazul unei ameliorări a vremii, Gondola Carp ar putea porni cu public, reprezentanții operatorului au explicat că instalația va fi folosită „doar pentru mentenanță și eliberarea cablului și a podului de gheață”, nu pentru transportul turiștilor.

Tot în răspunsurile oferite turiștilor, Gondola Sinaia a avansat o primă estimare privind vremea de marți în zona alpină. Potrivit estimărilor, se anunță „înnorat, nu foarte frig, vânt slab spre moderat”, condiții în care se poate schia, dar cu echipare potrivită. „Luați ochelarii cu lentila galbenă”, li s-a transmis turiștilor.