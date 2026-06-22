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Greșeala pe care aproape toți o fac vara cu aerul condiționat. Medicii avertizează: poate deveni periculos

Numeroși oameni care folosesc aerul condiționat fac, fără să știe, o mare greșeală. Este o greșeală banală care poate avea efecte grave asupra sănătății.
Greșeala pe care aproape toți o fac vara cu aerul condiționat. Medicii avertizează: poate deveni periculos
Sursa foto: Pexels
Petru Mazilu
22 iun. 2026, 13:43, Social
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Principala problemă legată de aerul condiționat este diferența prea mare de temperatură între interior și exterior, potrivit Blic. Trecerea bruscă de la aproximativ 20 de grade în interior la 35–40 de grade afară poate provoca un stres semnificativ pentru organism. În unele cazuri, acest „șoc termic” se poate manifesta prin slăbiciune, amețeli sau chiar leșin, iar persoanele cu afecțiuni cardiace sunt cele mai vulnerabile.

Pe lângă disconfortul general, schimbările repetate între aerul cald și mediile foarte răcoroase pot afecta și sistemul respirator. Mucoasele devin mai sensibile, crescând riscul de răceală, dureri în gât sau bronșită. Deși aceste probleme sunt adesea asociate sezonului rece, ele pot apărea și vara, în condiții de climatizare excesivă.

Alte greșeli legate de aerul condiționat

Experții avertizează că oameni fac și alte greșeli privitoare la utilizarea aerului condiționat. Probleme grave pot să apară ca urmare a întreținerii necorespunzătoare a aparatelor de aer condiționat. În lipsa curățării regulate, acestea pot deveni un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor.

Recomandările specialiștilor vizează modul de utilizare a aparatelor. Diferența optimă dintre temperatura exterioară și cea interioară nu ar trebui să depășească 5–7 grade. Astfel, dacă afară sunt 35 de grade, temperatura din interior ar trebui menținută în jur de 28 de grade, pentru a reduce stresul asupra organismului.

De asemenea, este indicat să se evite expunerea îndelungată în încăperi foarte reci înainte de ieșirea afară, iar tranziția între medii să fie realizată treptat. Hainele pot ajuta organismul să se adapteze mai ușor la schimbările de temperatură.

Se poate și fără aer condiționat

Pentru cei care nu au aer condiționat, există și alternative de răcorire. Printre acestea se numără menținerea ferestrelor și a jaluzelelor închise în timpul zilei pentru a bloca intrarea căldurii și aerisirea locuinței seara.

De asemenea, un ventilator amplasat strategic, de exemplu lângă o fereastră, poate îmbunătăți circulația aerului.

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