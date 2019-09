„În căutare de noi arome". Un cunoscut maestru bucătar a televiziunii italiene, arestat pentru că gătea cu canabis | FOTO

Chiaramonte, în vârstă de 50 de ani, ar fi declarat poliţiei că era "în căutare de noi arome" pentru preparate din bucătăria contemporană.

Poliţia a mai confiscat, pe 27 septembrie, din locuinţa acestuia, situată în Trecastagni, estul Siciliei, mai multe produse infuzate cu canabis, precum vinuri, ulei şi carne de ton.

#MorningAddiction A Sicilian TV chef has been arrested on suspicion of drug dealing after police found cannabis at his home, Italian media report.Carmelo Chiaramonte was caught in possession of two large marijuana plants and 1kg (35oz) of Indian hemp, police said.#CroozefmNews pic.twitter.com/fOquBgZx2b