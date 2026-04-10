Istoria secretă a biscuiților norocoși: nu vin din China și au o poveste pe care puțini o știu

Aproape nimeni nu se gândește la istoria biscuiților norocoși când îi deschid după o masă chinezească. Și totuși, povestea lor traversează oceane, secole și culturi. Cercetările sugerează că originea acestui desert nu are nicio legătură cu China, conform CNN.

Japonia, locul de naștere

Yasuko Nakamachi, autoare japoneză, a început să investigheze originea fursecurilor cu previziuni în 1990. A deschis unul după o masă la un restaurant chinezesc din New York și mesajul din interior a descris-o perfect.

Ani mai târziu, a dat peste o carte despre istoria dulciurilor japoneze. Acolo a găsit ceva familiar: dulciuri de Anul Nou din aluat de orez cu răvașe scrise, cunoscute drept „tsujiura gashi”. Proveneau din Kanazawa, în prefectura Ishikawa din Japonia.

A descoperit și o ilustrație din perioada Edo, între 1603 și 1868. Aceasta arăta un vânzător pregătind senbei pliate – aproape identice cu biscuiții norocoși. Concluzia ei: Japonia produce biscuiții de sute de ani.

De la casele de geisha la restaurantele cu mâncare la pachet

În Japonia, aceste dulciuri erau cândva rezervate clasei superioare. Puțini știau să citească, iar fursecurile circulau în casele de geisha sau pe străzile marilor orașe. Conțineau proverbe, replici umoristice sau versuri din cântece populare.

Cum au ajuns în SUA? Istoricii nu au ajuns la un consens. Majoritatea atribuie meritul Japanese Tea Garden din San Francisco, unde biscuiții norocoși au început să fie produși în serie de brutăria Benkyodo.

Al Doilea Război Mondial a schimbat totul

La începutul secolului XX, biscuiții deveniseră populari în restaurantele chinezo-americane și japoneze-americane din SUA și Canada. Producția fabricilor japoneze s-a oprit însă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Mulți americani de origine japoneză au fost forțați în lagăre de internare. Fabricile deținute de proprietari chinezi au umplut golul și au popularizat biscuiții norocoși în deceniile următoare, asociindu-i definitiv cu bucătăria chineză.

O industrie pe cale de dispariție

Producătorii tradiționali de biscuiți norocoși dispar pe rând. Wing Noodles din Montreal, cea mai veche fabrică din Canada, s-a închis în 2025 după opt decenii de activitate.

Golden Gate Fortune Cookie Factory din San Francisco, fondată în 1962, este singura fabrică rămasă în oraș. Wonton Food Company din New York este acum cel mai mare producător din lume.

Oakland Fortune Factory: o renaștere culturală

O excepție notabilă este Oakland Fortune Factory, fondată în 1957. Cumpărată în 2016 de Jiamin Wong, fabrica a fost revitalizată de fiica sa Alicia și soțul acesteia, Alex Issvoran.

În 2020, au lansat „prăjituri de solidaritate” cu citate de la activiști ai drepturilor civile, în timpul protestelor Black Lives Matter. O parte din încasări a mers către organizații caritabile. În 2022, au lansat o serie dedicată campaniei Stop Asian Hate.

„Uneori avem ocazia să fim parte din momente ca acestea”, spune Issvoran.

Un instrument cultural care unește oameni

Pentru Nakamachi, evoluția biscuiților norocoși în SUA depășește imaginația japoneză originară. „Americanii au mers mai departe, încorporând mesaje care influențează activ și ajung la alții”, spune ea.

La Black Dragon, restaurantul chinezo-afro-american din Philadelphia al bucătarului Kurt Evans, biscuiții norocoși conțin zicale din cultura afro-americană. Preferata lui Evans este o frază a mamei sale: „Eu te-am adus pe lume și eu te-aș putea scoate din ea”.

„Pentru mine, biscuiții norocoși sunt o modalitate excelentă de a păstra cultura. Ele duc la multe conversații”, spune Evans.