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Meșteșugul folosit pentru președinții Franței era pe cale să dispară. Un atelier din Paris îi dă o nouă viață

O tehnică tradițională de imprimare, ale cărei rădăcini decorative coboară cu câteva secole în istoria Franței, a fost la un pas de dispariție după ce ultimul artizan care o mai practica manual se pregătea să se pensioneze.
Meșteșugul folosit pentru președinții Franței era pe cale să dispară. Un atelier din Paris îi dă o nouă viață
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Pixabay
Oana Antipa
17 oct. 2026, 10:19, Life-Inedit
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Meșteșugul supraviețuiește astăzi într-un atelier din Paris, alături de o colecție impresionantă de peste 12.000 de matrițe gravate, notează National Geographic.

O tehnică amenințată de era digitală

Cunoscută în Franța drept „timbrage au balancier”, tehnica folosește o presă acționată manual pentru imprimarea unor modele în relief pe hârtie. Inițiale, monograme, blazoane sau alte elemente decorative erau astfel aplicate pe cărți de vizită, invitații, antete și plicuri.

Procesul presupune presarea hârtiei între o contramatriță realizată manual și un bloc din oțel gravat, pe care este aplicată cerneală. Rezultatul are atât culoare, cât și relief, oferind hârtiei o textură imposibil de obținut printr-o imprimare obișnuită.

Mecanizarea tiparului și, ulterior, trecerea corespondenței în mediul digital au redus însă dramatic cererea.

Ultimul artizan nu avea cui să-i lase meseria

Éric Lejeusne a descoperit întâmplător această lume la 19 ani, după ce s-a întors la Paris în 1982 și și-a căutat un loc de muncă. A ajuns la atelierul A. Georges, unde a învățat tehnica manuală.

La începutul carierei sale, în Paris mai funcționau doar două asemenea prese, deși în trecut existaseră aproximativ 15.

În 2003, Lejeusne și-a deschis propriul atelier. Când A. Georges și-a încetat ulterior activitatea, el a cumpărat inclusiv presa pe care învățase meseria și colecția de matrițe gravate. Atelierul său a devenit treptat ultimul bastion al tehnicii.

Problema era că Lejeusne nu avea nici copii care să-i continue activitatea, nici un ucenic. Nu exista nici măcar un manual în care procedura să fie documentată în detaliu.

Peste 12.000 de matrițe păstrate la Paris

Salvarea a venit prin artizanul și antreprenorul Ramdane Touhami, care a cumpărat compania lui Lejeusne, presele și colecția de matrițe și a relansat activitatea sub numele Papier Royal.

Astăzi, atelierul de la Palais Royal păstrează peste 12.000 de blocuri gravate din oțel, unele provenind din secolul al XIX-lea.

În patrimoniul său se află inclusiv matrițe provenite de la ateliere care realizau antete și invitații oficiale pentru președințiile lui Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing și François Mitterrand.

Lejeusne a petrecut șase luni transmițând tehnica mai departe către Benoist Dallay și un alt tipograf. Unele dintre cele mai importante lucruri nu puteau fi însă scrise într-un manual: cantitatea potrivită de cerneală, efectul temperaturii asupra pigmentului sau modul în care diferite tipuri de hârtie reacționează la presiune.

Dallay a pregătit ulterior aproximativ zece persoane, reducând riscul ca meșteșugul să dispară odată cu ultimul său maestru.

Într-o epocă dominată de mesaje instantanee și comunicare digitală, atelierul parizian încearcă astfel să transforme o tehnică amenințată cu dispariția într-un produs de lux și, în același timp, într-o formă vie de patrimoniu.

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