Misterul bovinelor uitate pe o insulă izolată: cum au supraviețuit mai mult de un secol fără oameni

La sfârșitul secolului al XIX-lea, un mic grup de bovine a fost lăsat în urmă pe o insulă izolată din sudul Oceanului Indian – Amsterdam. Insula este un teritoriu francez de peste mări, nelocuit permanent. Nimeni nu ar fi putut anticipa că aceste animale domestice vor reuși să supraviețuiască și să se transforme, în timp, într-o populație complet sălbăticită. Este un exemplu rar de adaptare a unor animale domestice la viața în sălbăticie, care continuă să fascineze comunitatea științifică.

Supraviețuire la limita posibilului

Insula, aflată la peste 4.400 de kilometri sud-est de Madagascar, este expusă constant vânturilor puternice și ploilor frecvente. De asemenea, nu dispune de surse permanente de apă dulce.

„Părea aproape imposibil pentru bovine să supraviețuiască aici”, notează autorii cercetărilor, citați de Futura Sciences. Cu toate acestea, animalele „nu doar că au supraviețuit, ci au prosperat”. În primele decenii după abandon, turma a crescut rapid, ajungând la aproape 2.000 de exemplare.

O insulă devenită laborator natural

Singura prezență umană constantă pe insulă a apărut abia în 1949, odată cu înființarea unei baze științifice. În 2006, Insula Amsterdam a fost inclusă în Rezervația Naturală Națională a Teritoriilor Franceze Australe și Antarctice (TAAF), un sanctuar al biodiversității recunoscut de UNESCO.

Originea și adaptarea bovinelor au fost reconstruite de cercetători pe baza materialului genetic provenit de la 18 animale, colectat în timpul a două expediții științifice din 1992 și 2006. Studiul a arătat „o capacitate remarcabilă de adaptare la un mediu care părea nelocuibil”. Rezultatele oferă indicii prețioase despre evoluția animalelor domestice în condiții extreme.

Un final nedrept pentru o adaptare rară

Totuși, povestea are un final controversat. În 2010, întreaga populație de bovine a fost eliminată, decizia stârnind dezbateri aprinse. Potrivit autorităților, animalele reprezentau o presiune majoră asupra florei locale, unele specii de plante fiind amenințate de pășunatul intens. Conservarea biodiversității native a devenit prioritară odată cu includerea insulei în rezervația naturală recunoscută ca sit UNESCO.

„A fost cu adevărat necesară eradicarea acestei populații sălbăticite?”, se întreabă cercetătorii. Aceștia subliniază dilema dintre protejarea ecosistemelor naturale și conservarea unei biodiversități domestice unice.

Cazul bovinelor de pe Insula Amsterdam rămâne un exemplu rar în care natura a condus un experiment de adaptare pe termen lung. Lecțiile acestui fenomen continuă să ridice întrebări etice și științifice.