Nici Italia, nici Spania. Țara europeană care a ieșit pe primul loc din 192 când vine vorba de un nou început

Estonia, statul baltic cu puțin peste 1,3 milioane de locuitori, a obținut 72,8 puncte în Global Relocation Index, clasamentul anual al companiei de relocare și investiții Rumavi, prezentat de Travel + Leisure. Estonia a depășit Singapore, Malaysia și Portugalia, iar în primele zece locuri se mai află Taiwan, Lituania, Hong Kong, St. Kitts și Nevis, Cehia și Malta. Cinci dintre primele zece țări sunt europene.

Clasamentul a analizat 192 de țări după 24 de criterii, grupate în patru categorii: bani și taxe, calitatea vieții și sănătatea, siguranța și stabilitatea, oportunitățile de stabilire. Rumavi oferă la rândul ei servicii de consultanță pentru relocare.

Bănci online și startup-uri

Estonia a primit note mari pentru oportunitățile de afaceri și pentru ecosistemul de startup-uri. Aici a fost dezvoltat în mare parte Skype, iar un alt studiu, al StartupBlink, plasează țara pe locul 12 în lume la condițiile pentru lansarea unei afaceri. Peste 99% dintre tranzacțiile bancare se fac online, potrivit platformei oficiale e-Estonia.

Cam o treime din populație locuiește în Tallinn, centrul economic al țării, la Golful Finic. Străinii pot cumpăra locuințe, cu unele limite pentru terenurile agricole și forestiere. Piața din capitală este una de apartamente, iar prețul median ajunge la 160.000 de euro.

Minusurile: frigul și taxele

Cea mai slabă notă, 20 din 100, Estonia a luat-o la confortul climatic, din cauza iernilor reci și a luminii puține din decembrie. Impozitul pe venit este unic, de 22%, iar veniturile obținute în străinătate pot fi și ele impozitate. Din 2026, fiecare contribuabil are o sumă neimpozabilă de 700 de euro pe lună.

Ce trebuie să știe românii

Ca cetățeni ai Uniunii Europene, românii nu au nevoie de viză pentru a se muta în Estonia. Pentru o ședere mai lungă de trei luni este nevoie doar de înregistrarea dreptului de ședere. La începutul anului, Tallinn a fost desemnat cel mai relaxant oraș din Europa, datorită centrului ușor de străbătut pe jos, parcurilor și falezei.