Nobelul pentru Fizică 2026 merge la Francis Halzen, omul de știință care a transformat gheața Antarcticii într-un observator al Universului

Halzen, profesor la University of Wisconsin – Madison, va primi un premiu în valoare de 12 milioane de coroane suedeze, potrivit Academiei Regale Suedeze de Științe.

Un kilometru cub de gheață transformat într-un observator

La baza cercetărilor premiate cu Nobel se află o idee pe care Francis Halzen a prezentat-o încă din 1988: folosirea gheții de la Polul Sud pentru detectarea neutrinilor, particule elementare extrem de dificil de observat.

Neutrinii traversează permanent planeta și chiar corpul uman, aproape fără să interacționeze cu materia. În cazuri foarte rare, un neutrino lovește însă un nucleu atomic, iar interacțiunea produce un semnal luminos care poate fi detectat cu echipamente speciale.

Halzen a realizat că gheața glaciară foarte transparentă de la Polul Sud poate fi folosită tocmai în acest scop. Regiunea prezintă și alte avantaje pentru cercetători, fiind ferită de numeroase surse de interferență și având o stabilitate geologică ridicată.

Din această idee s-a dezvoltat IceCube Neutrino Observatory, un detector gigantic care utilizează aproximativ un kilometru cub de gheață și o rețea de senzori optici amplasați în adâncime.

Observatorul a fost finalizat în 2011.

Particule venite din afara Sistemului Solar

Dimensiunile uriașe ale IceCube sunt necesare deoarece neutrinii cosmici de energie foarte înaltă sunt extrem de rari.

La scurt timp după finalizarea observatorului, cercetătorii au început să detecteze neutrini de mare energie. Ulterior, oamenii de știință au putut demonstra existența unor neutrini proveniți de la distanțe mult mai mari decât Sistemul Solar, deschizând astfel posibilitatea identificării surselor cosmice care îi produc.

Importanța acestor particule este legată de proprietățile lor neobișnuite. Universul conține acceleratoare naturale de particule capabile să genereze energii de până la un milion de ori mai mari decât cele obținute în laboratoarele de pe Pământ.

În timp ce alte particule pot fi deviate sau își pot pierde energia în drumul lor prin cosmos, neutrinii pot ajunge până la Pământ fără să-și schimbe direcția și fără pierderi semnificative de energie. Astfel, ei pot transporta informații despre fenomene cosmice extreme care nu pot fi obținute prin metodele astronomice tradiționale.

„A deschis calea pentru un nou tip de astronomie”

Academia Regală Suedeză de Științe a subliniat atât viziunea științifică a lui Halzen, cât și rolul său în coordonarea echipei internaționale care a transformat proiectul IceCube în realitate.

„Francis Halzen a condus o echipă internațională de cercetători și ingineri care ne-a oferit un instrument fantastic. Tenacitatea și viziunea sa științifică au deschis calea pentru un nou tip de astronomie”, a declarat Mark Pearce, președintele Comitetului Nobel pentru Fizică.

Datele colectate în continuare de IceCube ar putea ajuta cercetătorii să înțeleagă mai bine mediile cosmice violente în care sunt produși neutrinii de energie înaltă și ar putea conduce chiar la identificarea unor fenomene cosmice necunoscute până acum.

Francis Halzen s-a născut în 1944, la Tienen, în Belgia. Și-a obținut doctoratul în 1969 la KU Leuven, iar în prezent este profesor la University of Wisconsin – Madison, în Statele Unite.