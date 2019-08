Noul ”Fast & Furious” a rezistat în fruntea box office-ului nord-american a doua săptămână | VIDEO

Pelicula ”Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw/ Furios şi iute: Hobbs & Shaw” a rezistat în fruntea box office-ului nord-american a doua săptămână, fiind secondat de premiera ”Scary Stories to Tell in the Dark/ Poveşti de groază de spus pe întuneric”

Cifrele oferite de platforma Boxofficemojo.com arată că al doilea weekend din august a păstrat pe primul loc al încasărilor pelicula de acţiune ”Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw/ Furios şi iute: Hobbs & Shaw” cu încă 25,4 milioane de dolari adunate. Performanţa filmului care îi readuce ca protagonişti pe ecran pe Dwayne Johnson şi Jason Statham e notabilă în condiţiile în care jumătate din primele zece poziţii ale clasamentului de încasări sunt ocupate de producţii care abia au intrat pe ecrane.

Dintre acestea, cel mai bine pare să fi fost primit ”Scary Stories to Tell in the Dark/ Poveşti de groază de spus pe întuneric”, epopeea horror regizată de norvegianul André Øvredal şi produsă de Guillermo del Toro, trăgând linie după primele 20,8 milioane de dolari încasate.

Pe locul trei e ”The Lion King/ Regele Leu”, care şi-a mai adăugat în cont 20 de milioane de dolari curate după patru săptămâni pe ecrane.

Locul patru a fost al premierei ”Dora and the Lost City of Gold/ Dora în căutarea Oraşului Secret”, aventura de familie scoţând 17 milioane de dolari din buzunarele nord-americanilor.

Noua peliculă a lui Quentin Tarantino, ”Once Upon a Time in Hollywood/ A fost odată la... Hollywood” a coborât două poziţii faţă de săptămâna trecută şi a ajuns pe cinci, cu 11,6 milioane de dolari adunate peste încasările din cele trei săptămâni petrecute până acum pe ecrane.

Primele zece poziţii ale clasamentului sunt completate de producţii ca ”The Art of Racing in the Rain/ Povestea incredibilă a lui Enzo” (8.1 milioane de dolari), ”The Kitchen/ Bucătăria Iadului” (debutând cu 5,5 milioane de dolari), ”Spider-Man: Far From Home/ Omul-Păianjen: Departe de casă” (cu încă 5,3 milioane de dolari), Toy Story 4/ Povestea jucăriilor 4 (4,4 milioane de dolari), pe locul 10 oprindu-se noul documentar despre cei de la BTS, ”Bring the Soul: The Movie” (la 2,2 milioane de dolari).

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.