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O americancă s-a trezit în propria casă cu un liliac care încerca să îi intre în gură: „Am crezut că visez”

O femeie din Richmond, Virginia, medic de profesie, a avut o experiență desprinsă parcă dintr-un coșmar. În timp ce dormea în propria casă, s-a trezit când un liliac a încercat să îi intre în gură. Femeia a crezut inițial că visează.
O americancă s-a trezit în propria casă cu un liliac care încerca să îi intre în gură: „Am crezut că visez”
Foto: Pexels
Cosmin Pirv
29 aug. 2026, 12:39, Life-Inedit
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Krista Edelman, medic gastroenterolog, a povestit incidentul provocat de un liliac. Ea spune că dormea acasă, când a simțit ceva în apropierea feței, scrie UPI.

În vis, femeia credea că un șoricel încearcă să-i intre în gură. Când s-a trezit și a întins mâna spre față, a atins ceva moale și rece.

A realizat atunci că nu era un șoricel, ci un liliac.

Doctorița a povestit ulterior că animalul părea să încerce să se strecoare printre buzele sale.

Speriată, l-a aruncat în cealaltă parte a camerei, apoi a început să țipe.

Soțul ei a reușit să captureze liliacul, astfel încât animalul să poată fi testat pentru rabie.

Pericolul mușcăturii de liliac

Deși femeia nu a observat nicio mușcătură, doctorița a primit preventiv vaccinul antirabic și imunoglobulină, iar ulterior testele au arătat că liliacul nu era infectat cu rabie.

Edelman a decis să facă publică povestea pentru a-i avertiza pe oameni asupra riscurilor asociate contactului cu liliecii.

Autoritățile sanitare din Virginia recomandă ca orice persoană care se trezește într-o cameră în care se află un liliac să solicite sfatul serviciilor medicale, deoarece o eventuală mușcătură poate să nu fie vizibilă.

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