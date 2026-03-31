O dansatoare de striptease a dezvăluit secrete militare: au cheltuit mulți bani, mi-au spus că vor pleca în misiune

O dansatoare de striptease din San Diego a dezvăluit secrete militare.
O dansatoare de striptease a dezvăluit secrete militare: au cheltuit mulți bani, mi-au spus că vor pleca în misiune
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
31 mart. 2026, 10:39, Știri externe

O dansatoare de striptease din San Diego a dezvăluit informații despre trupele americane care ar putea fi trimise în Orientul Mijlociu, potrivit AOL. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, tânăra dansatoare a dezvăluit că militarii sunt supărați deoarece vor fi trimiși în misiune. Ea a aflat informația de la tinerii militari care au venit la clubul de striptease și au cheltuit foarte mulți bani.

„Am observat în ultima vreme că militarii vin și își cheltuiesc toți banii. Sunt cam deprimați… Se gândesc: «O, da, o să ne distrăm», dar îți dai seama că ceva nu e în regulă. Și apoi spun: «Ne trimit în misiune săptămâna viitoare» Nu vreau să răspândesc informații false (…) a fost foarte aglomerat, tineri militari veneau dansau si apoi spuneau la revedere, a fost emoționant ”, a dezvăluit tânăra dansatoare

Unități importante din cadrul Marinei SUA, inclusiv Navy SEALs și un grup expediționar de pușcași marini, sunt staționate la Baza Navală San Diego, Baza Navală Coronado și Camp Pendleton.

Mii de militari americani ar putea fi trimiși în Orientul Mijlociu. Ei ar putea participa la un atac terestru despre care se vorbește din ce în ce mai des în ultimele zile.

