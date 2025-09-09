O explozie misterioasă de raze gamma, observată în afara galaxiei noastre

Conform AP, o echipă internațională de oameni de știință a raportat descoperirea unei explozii de raze gamma în afara galaxiei noastre, descrisă drept un eveniment unic prin intensitatea și durata sa.

Fenomenul a fost observat pentru prima dată în luna iulie, iar datele au fost analizate cu ajutorul telescopului Hubble și al altor instrumente aflate atât pe Pământ, cât și în spațiu.

De obicei, astfel de explozii durează doar câteva milisecunde sau minute, rareori ore, fiind asociate cu prăbușirea unor stele sau cu acțiunea găurilor negre.

De această dată însă, semnalul a persistat mai bine de o zi, cu rafale repetate de radiație, lucru pe care astronomii nu l-au mai întâlnit până acum.

„Este un adevărat mister cosmic”, au declarat cercetătorii, care spun că sunt necesare noi observații pentru a determina locația exactă și natura fenomenului.

Rezultatele studiului au fost publicate în august, în revista Astrophysical Journal Letters, de către o echipă condusă de cercetători europeni.