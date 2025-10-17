O strălucire misterioasă vine din centrul galaxiei noastre. Aceasta ar putea ajuta la explicarea universului

Strălucirea difuză a razelor gamma către centrul galaxiei Calea Lactee a rămas inexplicabilă timp de decenii. Dar cercetătorii cred că aceasta ar putea fi rezultatul coliziunii unor fragmente de materie întunecată sau al rotației stelelor neutronice.

Dacă explicația este prima, și strălucirea provine din materia întunecată, ar putea fi prima dovadă că aceasta există cu adevărat, potrivit Independent.

„Materia întunecată domină universul și menține galaxiile unite. Este extrem de importantă și ne gândim în permanență la idei despre cum am putea să o detectăm”, a declarat într-un comunicat coautorul Joseph Silk, profesor de fizică și astronomie la Johns Hopkins.

„Razele gamma și, în special, excesul de lumină pe care îl observăm în centrul galaxiei noastre, ar putea fi primul nostru indiciu”.

Într-un nou studiu, oamenii de știință au realizat o hartă a locurilor în care se așteptau să găsească materie întunecată în Calea Lactee. În primii ani, sisteme mai mici de materie întunecată și alte materiale au intrat în galaxie spre centrul acesteia și s-au aglomerat, crescând numărul de coliziuni între materia întunecată.

Aceste hărți fac parte dintr-un set de dovezi care sugerează că strălucirea razelor gamma din centrul galaxiei noastre provine de la materia întunecată. Simulările arată același semnal și aceleași caracteristici ca cele găsite în lumea reală, spun ei.

Cu toate acestea, ei observă că vechile stele neutronice care au fost reactivate ar putea emite, de asemenea, lumină, ceea ce ar explica multe dintre aceleași dovezi. Dar, pentru ca această teorie să funcționeze, oamenii de știință trebuie să modifice ușor calculele matematice pentru a sugera că există mai multe pulsare decât se observă în realitate.

Cercetările continuă

Cercetătorii speră că un alt experiment va oferi în cele din urmă mai multă certitudine și ar putea furniza prima dovadă a existenței materiei întunecate. Dacă razele gamma au o energie mai mare, probabil că provin de la acele stele, în timp ce razele cu energie mai mică provin probabil din coliziuni între materia întunecată.

„Un semnal clar ar fi o dovadă incontestabilă, în opinia mea”, a spus Silk.

Până atunci, ei speră să realizeze simulări similare ale altor galaxii din jurul galaxiei Calea Lactee și apoi să le compare cu datele.

„Este posibil să vedem noile date și să confirmăm o teorie în detrimentul celeilalte”, a spus Silk. „Sau poate nu vom găsi nimic, caz în care va fi un mister și mai mare de rezolvat”.