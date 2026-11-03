O parohie românească din Germania ajută copiii din diaspora să-și păstreze identitatea națională

Proiectul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRI) este implementat în perioada ianuarie-decembrie 2026 de Parohia românească „Întâmpinarea Domnului” din Aschaffenburg și urmărește dezvoltarea activităților școlii parohiale, precum și apropierea copiilor și tinerilor de limba, cultura și spiritualitatea românească, scrie Basilica.ro.

Echipamente moderne pentru școala parohială

Cu ajutorul finanțării, parohia a achiziționat mai multe echipamente pentru activitățile educaționale și creative. Printre acestea se numără un calculator, un sistem audio, o imprimantă 3D, un ecran de proiecție, un aparat Cricut și un echipament pentru gravarea lemnului.

De asemenea, au fost cumpărate mobilier nou, materiale pentru ateliere de creație, seturi de pictură pe sticlă și pânză, războaie de țesut și rechizite.

Copiii au la dispoziție și costume populare românești, pe care le folosesc la evenimentele dedicate promovării tradițiilor și culturii naționale.

Ateliere de limba română și activități tradiționale

Programul include ateliere de limba română, pictură, meșteșuguri și artizanat tradițional, dar și activități prin care copiii descoperă gastronomia și obiceiurile românești.

Totodată, sunt organizate întâlniri dedicate valorilor și spiritualității ortodoxe, pentru a-i ajuta pe cei mici să își cunoască și să își păstreze credința.

Printre acțiunile desfășurate se numără participarea la Cupa Prieteniei, un eveniment dedicat Zilei Copilului și campania de solidaritate „Un ghiozdan pentru un copil”.

Proiectul „Și eu sunt român!” este realizat în parteneriat cu Parohia românească „Sfântul Calinic de la Cernica” din Schwabach-Roth și Asociația ArtValores din Spania.

Prin această inițiativă, organizatorii urmăresc să le ofere copiilor românilor din străinătate oportunități de a învăța despre originile lor și de a păstra legătura cu limba, tradițiile și valorile românești.