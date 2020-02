O tânără a a fost scoasă de la saună de un manager pentru că avea un costum de baie „prea sexy”. Femeia, şocată, a plecat: Nu mai merg acolo!

Nicole Bernardocchi a declarat că a suferit un şoc când un manager de la Hillingdon Sports and Leisure Complex, din Uxbridge, i-a spus că trebuie să se acopere, transmite The Sun.. „Mi-a spus că unele dintre mamele de acolo s-au plâns că am un costum de baie nepotrivit şi că trebuie să mă acopăr cu un prosop”, a declarat Bernardocchi. În acel moment, în piscină se desfăşurau lecţii de înot pentru copii. „A fost jenant să fiu scoasă de un manager din saună când acolo se aflau şi alţi oameni” a adăugat ea.

Tânăra susţine că a mai purtat acelaşi costum de baie în acel centru şi că nu a avut probleme.

Bernardocchi se afla în centru împreună cu logodnicul ei şi cu fratele acestuia.

Tânăra spune că nu va mai merge niciodată la Hillingdon Sports and Leisure Complex.

Compania care deţine centrul a refuzat să comenteze incidentul.

