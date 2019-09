O tapiserie de aproape 90 de metri cu rezumatul "Game of Thrones", expusă în Bayeux, Franţa | VIDEO

O tapiserie cu o lungime de 90 de metri care prezintă un rezumat al celor opt sezoane ale serialului "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", realizată de artiştii de la un muzeu din Belfast, Irlanda de Nord, a fost expusă în Bayeux, Franţa, unde se află o altă lucrare de acelaşi tip mult mai celebră.

Lucrarea de artă a fost expusă, vineri, în Franţa, pe aceeaşi stradă unde se află muzeul care găzduieşte mai celebra Tapiserie din Bayeux, lungă de 70 de metri, al cărei stil îl imită şi care prezintă cucerirea normandă a Angliei, din secolul al 11-lea, potrivit Reuters.

"O tapiserie este, înainte de toate, o excelentă modalitate de narare", a explicat Valerie Wilson, de la Muzeele naţionale din Irlanda de Nord. "Lungimea tapiseriei permite poveştii să se desfăşoare. Este, deci, suportul ideal pentru a prezenta povestea proiectului 'Game of Thrones'", a mai spus aceasta.

Tapiseria a fost creată majoritar mecanic, dar finisajele au fost realizate de 30 de artişti specializaţi în broderie. A rezultat o lucrare de artă atât de realistă încât reprezentanţii muzeului nu recomandă ca aceasta să fie văzută de minori.

Artiştii au semnat contracte de confidenţialitate, la fel ca actorii din distribuţia serialului.

Expoziţia "Game of Thrones" din Bayeux este deschisă până pe 31 decembrie, la Hotel du Doyen.

Cel de-al optulea sezon al seriei "Game of Thrones" s-a încheiat în luna mai, mulţi fani fiind nemulţumiţi de finalul poveştii. Aproape două milioane de persoane au semnat o petiţie care solicita refacerea ultimului sezon. Totuşi, ultimul sezon a stabilit un record al nominalizărilor la premiile Emmy, adunând nu mai puţin de 32 de selecţii pentru reputatele trofee dedicate televiziunii în 2019.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award. Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".

