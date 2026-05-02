Oamenii de știință susțin că au identificat o schiță necunoscută până acum a Annei Boleyn

Acum, o echipă de informaticieni consideră că a descoperit o schiță necunoscută până acum a lui Boleyn, folosind tehnologia de recunoaștere facială pe o colecție celebră de portrete din perioada Tudor, potrivit BBC.

Boleyn a devenit a doua soție a lui Henric al VIII-lea în 1533, dar domnia ei a fost de scurtă durată: aproximativ trei ani. A fost acuzată de adulter, incest și trădare și a fost executată.

Toate portretele pictate care există cu ea au fost realizate după moartea sa, creând un mister în jurul aspectului ei real și făcând din înfățișarea ei un subiect de fascinație și dezbatere de secole.

Echipa de cercetare, condusă de Universitatea din Bradford, afirmă că noua descoperire este „incitantă” și că metodologia ar putea fi replicată pentru a efectua mai multe investigații în domeniul artei. Însă există scepticism în rândul comunității de istoriști de artă cu privire la aceste descoperiri.

Lipsa unui portret din timpul vieții

„Nu avem un portret pictat al ei din timpul vieții care să fie absolut sigur, o pictură minunată pe care să o putem folosi ca punct de referință”, spune dr. Charlotte Bolland, curator senior pentru cercetare și colecții din secolul al XVI-lea la National Portrait Gallery – care este independentă de noul studiu.

„Domnia ei nu a fost neapărat suficient de lungă pentru a se forma o iconografie stabilită… și există această sugestie tentantă că poate unele dintre imaginile ei ar fi putut fi distruse în mod deliberat”.

Deși nu se cunosc picturi care să fi supraviețuit din timpul vieții ei, există câteva reprezentări realiste, dar contestate. Inclusiv această schiță pregătitoare pe care se află numele ei.

Aceasta face parte dintr-o colecție prețioasă de desene ale membrilor curții Tudor, realizate de maestrul Hans Holbein cel Tânăr, aflată acum în posesia Royal Collection Trust.

Mulți istorici de artă moderni, precum dr. Bendor Grosvenor, acceptă că eticheta de pe acest desen este corectă și că acesta este o reprezentare contemporană a ei care a supraviețuit.

Există însă și un contraargument, care susține că a fost etichetat greșit.

În ciuda acestor teorii opuse, ceea ce se crede pe scară largă, pe baza dovezilor scrise, este că colecția de desene ale lui Holbein conține într-adevăr un portret al Annei Boleyn – undeva.

Recunoașterea facială, folosită pentru a rezolva misterul

Aici intervine recunoașterea facială: poate aceasta să rezolve dezbaterea, extragând imaginea adevărată din colecție, fără prejudecăți umane și ignorând etichetele existente?

„Ceea ce analizăm este o serie de desene, pe care le comparăm apoi prin intermediul unui algoritm de învățare automată”, explică prof. Hassan Ugail, specialist în calcul vizual la Universitatea din Bradford.

Un sistem informatic a preluat toate copiile digitale ale desenelor din colecția Holbein și le-a comparat pe rând, căutând și comparând trăsăturile faciale cheie pentru a vedea dacă poate identifica schița corectă a reginei Tudor condamnate.

Rezultate surprinzătoare și reacții

Royal Collection Trust, care deține colecția, nu a fost implicat în acest proiect și nu susține concluziile, dar salută studiul operelor sale de artă.

„Rezultatul ne-a șocat complet”, explică Karen Davies, autoarea principală a cercetării.

Asta pentru că, pe baza interpretării lor a analizei sistemului informatic, ei cred că acesta a găsit o schiță a lui Boleyn care a fost ascunsă la vedere ca o „femeie neidentificată” timp de sute de ani.

Din august 2024, Davies lucrează ca femeie de serviciu pentru a-și finanța adevărata pasiune: cercetarea istorică.

Ea nu a crezut niciodată că schița semnată de Holbein o înfățișează de fapt pe Boleyn, deoarece, de-a lungul anilor, au apărut întrebări cu privire la anumite detalii, cum ar fi: ținuta informală a modelului, numele inscripționat cu o caligrafie din secolul al XVIII-lea (mult după moartea lui Boleyn) și părul deschis la culoare și bărbia plină, când există referințe că ar fi avut părul închis la culoare și gâtul subțire.

Dar dacă nu există o asemănare realistă acceptată a lui Boleyn, cu siguranță aceasta este o lacună uriașă în această cercetare?

„Ceea ce am făcut aici este că am comparat aceste desene cu verișoarele de gradul întâi ale lui Anne Boleyn și cu fiica ei, Elizabeth, pentru a căuta asemănarea și geometria familiei, iar acestea se grupează”, explică Davies. „Și am folosit desene despre care știm cu certitudine că nu sunt rude și acestea nu se grupează”.

Algoritmul evaluează gradul de asemănare dintre două chipuri; un procent mai mare de „grupare” indică o asemănare facială mai mare. Atunci când aceste cifre sunt interpretate, ele pot sugera dacă o persoană este aceeași cu alta sau dacă este înrudită cu o altă persoană.