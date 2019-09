Oprah Winfrey va porni într-un turneu pentru a promova starea de bine. Ce se va întâmpla la fiecare oprire

Celebra realizatoare de televiziune americană Oprah Winfrey va porni, la începutul anului următor, într-un turneu care are drept scop promovarea unui stil de viaţă sănătos, potrivit apnews.com.

Vedeta de televiziune americană Oprah Winfrey va începe anul 2020 cu un turneu pentru a promova un stil de viaţă sănătos.

Turneul "Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus" va începe pe 4 ianuarie 2020, în Fort Lauderdale, Florida. Oprah colaborează cu WW (Weight Watchers Reimagined), o organizaţie care oferă diverse produse şi servicii pentru a promova obiceiurile sănătoase, inclusiv pierderea în greutate şi nutriţie.

Turneul se va încheia în Denver, pe 7 martie 2020, iar, până atunci, Oprah se va opri şi în Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Dallas, Charlotte, Brooklyn, din New York, şi Saint Paul.

Acesta este primul turneu naţional al realizatoarei de televiziune din ultimii cinci ani.

Numele invitaţilor ei nu a fost încă dezvăluit.

"Ceea ce ştiu cu certitudine este că ne putem uni cu toţii pentru a sprijini un mod mai sănătos şi mai abundent de viaţă, concentrat pe ceea ce ne face să ne simţim energici, conectaţi şi puternici. În timp ce călătoresc prin ţară, sper că îi voi motiva pe alţii să facă din 2020 un an al transformării şi al triumfului", a declarat Winfrey.

Fiecare oprire din cadrul turneului va fi marcată printr-un interviu cu câte o celebritate.

Oprah Winfrey este cunoscută pentru activitatea din televiziune şi din industria filmului. A fost nominalizată la Oscar şi la Globul de Aur, în 1986, pentru evoluţia sa din filmul "The Color Purple/Culoarea purpurie". Director general al propriului post de televiziune, Oprah Winfrey Network (OWN), aceasta este şi fondatoarea revistei americane O, The Oprah Magazine. Totodată, conduce casa de producţie Harpo Films.

