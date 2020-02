Oscar 2020 | Cum a apărut Natalie Portman la decernarea premiilor. Motivul pentru care a purtat o rochie specială | FOTO

Natalie Portman a mers la Oscar cu o robă pe care a brodat numele femeilor regizor, pentru a atrage atenţia asupra faptului că nicio femeie nu a fost nominalizată pentru Oscar la la 92-a ediţie a premiilor Academiei Americane de Film.

Printre numele asupra cărora vedeta a ţinut să atragă atenţia s-au numărat Lorene Scafaria („Hustlers"), Lulu Wang („The Farewell"), Greta Gerwig („Little Women"), Marielle Heller („A Beautiful Day in the Neighborhood"), Melina Matsoukas („Queen & Slim"), Alma Har'el („Honey Boy"), Céline Sciamma („Portrait of a Lady on Fire") şi Mati Diop („Atlantics").

Printre numele asupra cărora vedeta a ţinut să atragă atenţia s-au numărat Lorene Scafaria („Hustlers”), Lulu Wang („The Farewell”), Greta Gerwig („Little Women”), Marielle Heller („A Beautiful Day in the Neighborhood”), Melina Matsoukas („Queen & Slim”), Alma Har’el („Honey Boy”), Céline Sciamma („Portrait of a Lady on Fire”) şi Mati Diop („Atlantics”).

Portman a mai atras atenţia asupra misoginismului premiilor Oscar şi în 2018, când a prezentat premiul pentru regie şi nu s-a ferit să anunţe: „Iar acum, iată care sunt toţi bărbaţii nominalizaţi”.

Natalie Portman a jucat în 2009 în thrillerul psihologic „Lebăda neagră/ Black Swan", în care actriţa a interpretat rolul unei balerine cu tendinţe de automutilare. Pentru acest rol, ea a fost recompensată cu premiul Oscar, dar şi cu un Glob de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol principal. Actriţă, regizoare şi producătoare de film, aceasta a debutat în rolul adolescentei rebele din filmul „Léon", al lui Luc Besson, şi a continuat cu partituri în filme precum „Visând la Beverly Hills", „Ispita/ Closer", „Fantomele lui Goya" şi „V de la Vendetta".

Portman a jucat recent în mai multe filme de genuri diferite, printre care comediile „Măria Ta/ Your Highness" şi „Fără obligaţii/ No Strings Attached", filmul de acţiune „Thor" şi drama „Hesher".

sursa foto: profimedia

