Pasionații de astronomie se pregătesc pentru ploaia de meteoriți. Când are loc apogeul Perseidelor

Evenimentul anual, care este cel mai vizibil în emisfera nordică, apare atunci când resturile de cometă ard în atmosfera Pământului.

„În fiecare an, Pământul trece prin materialul aruncat de un corp ceresc antic, cometa 109P/Swift-Tuttle, care se estimează că are peste 5 miliarde de ani – mai veche chiar și decât Pământul”, a explicat Richard Parker, astrofizician la Universitatea din Sheffield.

El a spus că cometa „vizitează” sistemul solar interior la fiecare 133 de ani și că următoarea sa apropiere de Pământ va avea loc în 2126.

„Este de remarcat faptul că cometa este cel mai mare obiect care se apropie de Pământ, dar, din fericire, nu se prevede ca aceasta să se apropie periculos de mult de noi în următoarele mii de ani”, a adăugat Parker.

Perseidele apar deoarece resturile lăsate de cometă rămân în spațiu, potrivit The Guardian.

„Deoarece orbitează în jurul Soarelui an după an, continuăm să le lovim în același timp și din aceeași orientare”, a spus Ed Bloomer, astronom la Observatorul Regal din Greenwich. „Deci, din punctul nostru de vedere, stând pe Pământ, pare că [Perseidele] vin din aceeași parte a cerului în fiecare an”, a adăugat el.

Acest fenomen pare să aibă loc în constelația Perseu, de unde provine și numele ploii de meteoriți.

Pentru a avea cele mai mari șanse de a vedea Perseidele, Bloomer susține că pasionații ar trebui să se îndrepte spre est-sud-est, privind spre Saturn, sau mai spre nord, privind spre constelația Ursa Major.