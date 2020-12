Pelle Alsing, fost membru al trupei Roxette, a murit la 60 de ani

Artistul muzical Pelle Alsing a murit la 60 de ani. Trupa suedeză Roxette a confirmat vestea tristă pe contul oficial de Twitter, fără a preciza şi cauza decesului.

Per Gessle a postat o poză cu Pelle Alsing, pe care l-a descris drept „cel mai bun prieten pe care ţi-l poţi imagina”. Membrul Roxette a mai spus că „îi va duce dorul mai mult decât poate exprima în cuvinte”.

În decembrie 2019, şi cântăreaţa Marie Fredriksson, membră a trupei suedeze Roxette, celebră pentru hituri precum "It Must Have Been Love", a murit la vârsta de 61 de ani, după o lungă suferinţă.

Contd... He was always the funniest to be around, the one with the biggest smile on his face, the one who supported you the most when you were in doubt. He will be truly missed so much more than words can say. All my love goes out to his wife, family and friends. /P. pic.twitter.com/eKu1MSc7Ha