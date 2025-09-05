Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală

Organizatorii anunță că paradele, spectacolele pentru copii, demonstrațiile de pictură și concertele transformă bulevardul într-un spațiu de întâlnire al orașului cu arta. Atmosfera de festival continuă și în sectoarele Capitalei, unde „Străzi deschise – București” propune, pe Strada Bârcă din Sectorul 5, activități sportive, ateliere și jocuri interactive, derulate de PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București.

Pe Calea Victoriei, zilele de sâmbătă și duminică sunt animate de spectacole, parade și demonstrații artistice în aer liber. Opera Comică pentru Copii aduce, în ambele zile, veselia Paradelor Personajelor, care vor transforma zona Bulevardului Dacia – Cercul Militar într-un loc al poveștilor vii. Tot aici, trecătorii pot asista la demonstrațiile de pictură pe pânză în aer liber ale Asociației Artiștilor Plastici din București, organizate sâmbătă, la Muzeul Colecțiilor de Artă și duminică, în zona Parcului Kretzulescu.

Teatrul „Ion Creangă” va anima seara de sâmbătă cu Parada Personajelor de poveste, urmată de un spectacol stradal plin de energie în Piața Revoluției, susținut de Circul Metropolitan București.

Atmosferă de promenadă și parc urban

Duminică, publicul va fi surprins de un nou moment al circului, special creat pentru atmosfera de promenadă.

În Sectorul 5, Strada Bârcă se transformă într-un adevărat parc urban cu activități pentru toate vârstele. De dimineață până seara, întreaga zonă este animată de jocuri sportive și interactive, de la meciuri de baschet și fotbal până la jocuri de societate în versiuni gigant, alături de animatori pe picioroange, mimi și ateliere de face painting.

Copiii pot descoperi universul poveștilor prin spectacolele „Licurici” (Biblioteca Metropolitană București) și „Capra cu trei iezi” (Teatrul de Animație Țăndărică), iar adolescenții și tinerii sunt așteptați la ateliere creative și demonstrații artistice. Atmosfera devine și mai spectaculoasă cu prezentările Jandarmeriei Române și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care aduc pe stradă echipamente, autospeciale și exerciții demonstrative.

Programul muzical completează diversitatea weekendului: sâmbătă seara, publicul va asculta un concert de muzică ușoară și un spectacol de percuție oferit de Școala de Artă București, iar duminică, aceeași scenă va fi animată de un concert de muzică populară și de recitalul Ozanei Barabancea

Programul evenimentelor care vor transforma orașul într-un loc unic

Weekendul 19 al proiectului „Străzi deschise – București, Promenadă urbană” își propune să aducă arta mai aproape de comunitate, să ofere bucureștenilor experiențe culturale accesibile și să transforme spațiul public într-un loc al întâlnirii și bucuriei.

Între parade și concerte, expoziții și activități pentru copii, evenimentul creează o atmosferă de festival în care orașul devine mai prietenos și mai aproape de oameni.

Organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București, proiectul continuă să ofere, până pe 12 octombrie 2025, o experiență unică de reconectare cu orașul și cultura sa.

Programul complet al weekendului 6–7 septembrie este disponibil pe arcub.ro și proedus.ro

În aceste zile se instituie restricții rutiere

În cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 6 și 7 septembrie, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Strada Piața Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei și str. Piața Amzei) devin pietonale în zilele de 6 și 7 septembrie, între orele 10:00 și 22:00.

Pe Strada Bârcă, traficul rutier este restricționat începând de vineri, 5 septembrie, ora 22:00, până luni, 8 septembrie, ora 06:00, în zona cuprinsă între str. Dumbrava Nouă și Calea Rahovei.