Prima pagină » Life-Inedit » Procesul intentat trupei Nirvana pentru coperta albumului Nevermind a fost respins din nou

Procesul intentat trupei Nirvana pentru coperta albumului Nevermind a fost respins din nou

Un judecător american a respins pentru a doua oară procesul intentat de Spencer Elden, bărbatul fotografiat ca bebeluș pe coperta celebrului album Nevermind, stabilind că imaginea nu poate fi considerată pornografică, scrie SkyNews.
Procesul intentat trupei Nirvana pentru coperta albumului Nevermind a fost respins din nou
Sursa foto: X
Rareș Mustață
02 oct. 2025, 07:14, Știri externe

Procesul prin care Spencer Elden, acum în vârstă de 30 de ani, a acuzat trupa Nirvana și alți pârâți că l-au exploatat sexual prin celebra fotografie realizată când avea patru luni, a fost din nou respins de un tribunal din California.

Judecătorul Fernando Olguin a decis că nicio instanță „rezonabilă” nu ar putea considera fotografia, ce îl arată pe Elden înotând către o bancnotă de un dolar, drept pornografică.

El a comparat-o mai degrabă cu „o fotografie de familie cu un copil dezbrăcat în baie”.

Elden a dat în judecată în 2021 trupa Nirvana, Universal Music Group, fotograful Kirk Weddle, dar și pe văduva lui Kurt Cobain, Courtney Love.

El a susținut că imaginea i-a provocat traume emoționale și pierderi financiare pe termen lung.

Prima plângere a fost respinsă în 2022 pe motiv că termenul de prescripție expirase, dar Curtea de Apel a permis reluarea procesului în 2023.

Avocatul trupei, Bert Deixler, a salutat decizia: „Suntem încântați că instanța a pus capăt acestui caz lipsit de temei și a eliberat clienții noștri de stigmatul unor acuzații false.”