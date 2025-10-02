Procesul intentat trupei Nirvana pentru coperta albumului Nevermind a fost respins din nou

Procesul prin care Spencer Elden, acum în vârstă de 30 de ani, a acuzat trupa Nirvana și alți pârâți că l-au exploatat sexual prin celebra fotografie realizată când avea patru luni, a fost din nou respins de un tribunal din California.

Judecătorul Fernando Olguin a decis că nicio instanță „rezonabilă” nu ar putea considera fotografia, ce îl arată pe Elden înotând către o bancnotă de un dolar, drept pornografică.

El a comparat-o mai degrabă cu „o fotografie de familie cu un copil dezbrăcat în baie”.

Elden a dat în judecată în 2021 trupa Nirvana, Universal Music Group, fotograful Kirk Weddle, dar și pe văduva lui Kurt Cobain, Courtney Love.

El a susținut că imaginea i-a provocat traume emoționale și pierderi financiare pe termen lung.

Prima plângere a fost respinsă în 2022 pe motiv că termenul de prescripție expirase, dar Curtea de Apel a permis reluarea procesului în 2023.

Avocatul trupei, Bert Deixler, a salutat decizia: „Suntem încântați că instanța a pus capăt acestui caz lipsit de temei și a eliberat clienții noștri de stigmatul unor acuzații false.”