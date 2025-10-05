Psihologia confortului: Ce trăsături de personalitate ascund cei care aleg mereu haine comode

La cafenea, la universitate sau chiar la birou: mereu există persoane care aleg pantaloni sport, hanorace largi sau adidași. La prima vedere, unii interpretează acest lucru drept neglijență. Totuși, diferite studii psihologice sugerează contrariul: alegerea hainelor comode poate fi un semn de inteligență emoțională și de grijă față de propria persoană.

Cercetarea realizată de psihologii Bettina Hannover și Ulrich Kühnen între 2002 și 2011 a arătat că îmbrăcămintea influențează modul în care ne percepem pe noi înșine. Cei care poartă haine largi și practice se descriu ca fiind toleranți, spontani și deschiși, în timp ce persoanele care poartă costume tind să se considere precise și strategice. Cu alte cuvinte, hainele modelează zilnic imaginea de sine, scrie Huffpost.

Specialiștii explică acest fenomen prin conceptul de „autocongruență”: atunci când ceea ce purtăm reflectă felul în care ne simțim în interior. Această coerență între interior și exterior are efecte directe asupra stării de bine. De aceea, hainele confortabile funcționează ca o oglindă a autenticității și, în același timp, ca un mecanism de reglare emoțională. A te simți bine fizic transmite creierului semnale de calm, reducând stresul și îmbunătățind concentrarea.

Dincolo de confortul fizic, alegerea hanoracelor și a adidașilor este adesea legată de o trăsătură comună: autenticitatea. Persoanele care pun confortul pe primul loc rareori caută să impresioneze. Potrivit psihologilor, această sinceritate față de sine este asociată cu niveluri mai scăzute de anxietate, relații mai stabile și o satisfacție mai mare față de viață.

Totuși, nu totul este pozitiv. Specialiștii avertizează că o schimbare bruscă către o ținută excesiv de neglijentă poate fi un semn de avertizare, asociat cu epuizare emoțională sau depresie. Cheia este să faci diferența între alegerea conștientă, ca parte a unui stil de viață sănătos, și retragerea cauzată de o stare psihică fragilă.

Cei care aleg haine confortabile în mod deliberat tind, de asemenea, să fie mai puțin dependenți de modă și de presiunea socială. Paradoxal, acest lucru le întărește siguranța de sine: transmit ideea că nu au nevoie să se definească prin etichete exterioare. Psihologii numesc acest fenomen „autoprezentare autentică” — o trăsătură magnetică ce inspiră respect și apropiere.

În concluzie, pantalonii sport și tricourile largi nu sunt doar o alegere estetică. Pentru mulți, ele reprezintă o formă de grijă față de sine și o filozofie de viață: a prioritiza ceea ce contează cu adevărat, a te asculta pe tine însuți și a trăi cu mai puțină presiune externă. Poate că, în spatele fiecărei ținute confortabile, se ascunde o lecție de stil mult mai profundă decât pare.