Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate

Polițiștii din cadrul Secției 8 din București au reținut două femei, cu vârste de 21 și 25 de ani, suspectate de furt, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după un incident petrecut sâmbătă, 4 octombrie, într-un magazin din Sectorul 2.

Potrivit Poliției Capitalei, cele două tinere ar fi sustras mai multe articole vestimentare, în valoare de peste 750 de lei, dintr-un spațiu comercial.

În momentul în care au fost surprinse de două angajate care încercau să recupereze bunurile, femeile le-au atacat, trăgându-le de păr și lovindu-le cu pumnii și picioarele.

La fața locului au intervenit rapid polițiștii, care au identificat cele trei femei implicate, două tinere și o a treia persoană, de 51 de ani, care le-ar fi ajutat în timpul agresiunii.

Cele două suspecte principale au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.