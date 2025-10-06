Secretul nr. 1 al unei „căsnicii fericite”, potrivit unui nou studiu

Dar adevărul, așa cum arată un număr tot mai mare de studii, este mult mai puțin idilic și ceva mai realist. După cum arată un studiu publicat în august 2025 în Journal of Personality, căsnicia nu este remediul magic cu care este adesea confundată. Iată adevărul despre „căsniciile de basm”, potrivit rezultatelor cercetării, scrie FORBES.

Mitul căsniciei ca soluție universală

Nu există îndoială că relațiile romantice ne oferă o mulțime de beneficii. O persoană aflată într-o relație stabilă se bucură, de obicei, de o sănătate emoțională mai bună, de sprijin social crescut și chiar de beneficii fizice, comparativ cu cei singuri. În ultimele decenii, cercetările psihologice au arătat constant că dragostea este bună pentru noi, influențând aproape toate aspectele vieții noastre.

Și totuși, căsnicia continuă să fie considerată punctul culminant al unei relații romantice. Mutatul împreună, construirea unei vieți comune sau simpla apropiere ca pereche par adesea să pălească în comparație cu presupusa transformare pe care o aduce căsătoria.

La nivel cultural, căsnicia este prezentată ca o soluție universală — un remediu simplu și natural pentru orice problemă pe care un cuplu ar fi putut-o avea.

Pornind de la această idee, studiul din august 2025 a încercat să testeze dacă „fericirea de după” chiar există. Cercetătorii au analizat date din două studii ample: unul din Marea Britanie și unul din Germania. În total, au fost analizate datele a peste 1.100 de persoane căsătorite, din perioada 1984–2019 — adică 35 de ani de date despre relații.

Scopul principal a fost simplu: cât de mult crește satisfacția vieții după căsătorie? Pentru a afla, cercetătorii au urmărit evoluția satisfacției participanților de-a lungul mai multor etape: de la a fi singuri, la începutul unei relații, la mutatul împreună și, în final, la căsătorie.

Dacă mitul cultural ar fi fost adevărat, ar fi trebuit să existe o creștere spectaculoasă a satisfacției în momentul căsătoriei. Însă datele nu au confirmat acest lucru.

Cea mai mare creștere a satisfacției în viață nu a venit odată cu căsătoria — și nici măcar cu mutatul împreună. A venit la început, în momentul în care cei doi au început relația.

Ce fac diferit cuplurile sănătoase

Cercetătorii explică faptul că adevărata sursă a fericirii într-o relație nu se află în certificatul de căsătorie. Căsnicia nu poate fi „scânteia magică” care creează fericirea din nimic; în realitate, ea este o continuare a stării deja existente în cuplu.

Adevărații factori ai fericirii sunt mult mai simpli decât o ceremonie de nuntă: cât de conectați vă simțiți unul cu celălalt, cât sprijin simțiți că primiți, cât de împlinită și sustenabilă este relația.

Într-o relație sănătoasă, momentele importante — precum mutatul împreună sau nunta — nu creează fericire nouă, ci doar întăresc fericirea care exista deja. Este rar ca aceste etape să genereze bucurie autentică dacă ea nu era prezentă dinainte.

Aici devine periculos mitul „fericirii de după”. Multe cupluri cad în capcana de a crede că următorul pas va „repara” problemele din relație. Cred că dacă se mută împreună, certurile vor dispărea. Că dacă se căsătoresc, distanța emoțională se va micșora. Unii chiar cred că un copil ar putea acoperi fisurile din relație.

Însă, în realitate, presiunile căsniciei amplifică problemele existente — un act legal nu le poate șterge. Căsnicia nu este un buton de resetare, nici un nou început. Este o continuare a ceea ce a fost construit deja între parteneri.

Dacă fundația relației este fisurată, greutatea așteptărilor va adânci și mai mult acele fisuri. De aceea, cuplurile care se așteaptă ca o căsătorie să le „vindece” relația ajung, de obicei, dezamăgite. În locul strălucirii promiselor povești de dragoste, descoperă că nimic nu s-a schimbat cu adevărat.

În schimb, cuplurile deja fericite în relația lor sunt cele care beneficiază cel mai mult de pe urma căsătoriei — și o fac fără să treacă prin scăderi bruște ale satisfacției.

„Înainte” și „după” arată, de obicei, aproape identic — și asta e un semn bun. Înseamnă că acești parteneri au construit deja încrederea, au învățat să comunice eficient și să își respecte nevoile și dorințele. Pentru ei, „Da” este o celebrare, nu o dorință de schimbare.

Așadar, căsnicia nu poate fi începutul fericirii tale veșnice. Cuplurile care reușesc după nuntă sunt cele care știau deja cum să fie fericite înainte de ea. Dacă visezi la o căsnicie de basm, acesta este semnul tău să începi munca grea — pentru că ea trebuie să înceapă cu mult înainte de a spune „Da”.