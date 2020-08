Sesiune foto întreruptă de explozia din Beirut. Momentul deflagraţiei, surprins de un cameraman la nuntă

Doi miri vor asocia toată viaţa ziua nunţii lor cu explozia devastatoare din Beirut.

Sesiunea foto a miresei a fost întreruptă brusc, într-o manieră terifiantă. Tânăra, zâmbitoare şi fericită, poza mândră în rochie de mireasă în momentul în care deflagraţia a zguduit capitala libaneză.

În imagini poţi vedea cum suflul exploziei aproape o doboară pe tânăra care, în doar câteva secunde, a trecut de la extaz la agonie.

Din fericire, mirii au scăpat cu viaţă, cei doi fiind observaţi cum părăsesc locul.

BEIRUT BLAST: A bride posing for a photos in her wedding dress has her session cut short in a terrifying manner - as the shock wave from the explosion that rocked Beirut hits. https://t.co/1RhQeLjsrP pic.twitter.com/c0mOKRc0jN