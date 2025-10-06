Și tații pot suferi de anxietate și depresie postpartum?

Zece la sută dintre proaspeții tați (la nivel mondial) se confruntă cu depresie și anxietate postpartum, cu o prevalență similară sau chiar mai mare decât cea a anxietății, potrivit psihologilor de la clinica Despertares, notează EFE.

„Aceasta este diagnosticată ca o tulburare de dispoziție care depășește reacțiile naturale de după nașterea unui copil. Atât de multe lucruri se schimbă în mediul familial încât poate apărea o readaptare prin stres, anxietate, frică și tristețe”, explică Diego Cortés Alcozer, psiholog clinician și director al cabinetului Despertares.

Simptome

Tații afectați de anxietate și depresie postpartum își pierd bucuriile vieții de zi cu zi, ceea ce este asociat cu o lipsă de motivație și un sentiment de pierdere a scopului, potrivit psihologului. Principalele simptome includ:

Tristeţe

Iritabilitate

Modificări ale apetitului

Oboseală

Dificultate în conectarea cu bebelușul

Hiposexualitate

Anxietate

Atât anxietatea, cât și depresia sunt tulburări multicauzale . Una dintre schimbările pe care le experimentează bărbații în timpul paternității este scăderea nivelului de testosteron , care favorizează în mod natural empatia atât față de mamă, cât și față de copil, explică psihologul.

Totuși, istoricul psihologic al tatălui influențează tulburarea de dispoziție.

Îl afectează pe bebeluș?

Aceste situații afectează în mod direct dinamica familială, relația de cuplu, precum și bunăstarea și dezvoltarea bebelușului.

Psihologul subliniază că acest lucru se poate întâmpla atât după primul copil, cât și la cei următori. Totuși, noutatea de a fi părinte pentru prima dată înseamnă expunerea la situații pe care nu le-ai mai trăit până acum.

„Depresia sau anxietatea postpartum pot afecta bebelușul dacă tatăl sau mama se detașează de rolurile lor parentale. Acest lucru poate influența dezvoltarea și atașamentele formate în primele etape ale creșterii copilului, ceea ce are adesea consecințe ulterior”, explică psihologul clinician.

Stigmatizare.

Sănătatea mintală postpartum este un subiect cel mai discutat în rândul femeilor, dar subevaluat de bărbați, observă specialiștii.

„Bărbații au anumite roluri impuse, cum ar fi rolul de a oferi sprijin atunci când vine vorba de gestionarea propriilor emoții, așteptarea de a fi tați buni, rolul de a rămâne bărbatul puternic și avem puțină tendință să ne exprimăm și să ne împărtășim emoțiile”, observă Diego Cortés.

Chei pentru conștientizarea părinților

Psihologii de la Consulta Despertares recomandă câțiva pași cheie pentru a ajuta părinții care ar putea suferi de anxietate și depresie postpartum.

1. Devino conștient

Este important ca societatea, familiile și în special tații să accepte faptul că pot suferi de depresie și anxietate postpartum. Prin urmare, este important să se crească gradul de conștientizare și educație cu privire la sănătatea mintală postpartum la bărbați pentru a o destigmatiza .

2. Prevenirea

Promovarea unor obiceiuri sănătoase și a strategiilor de gestionare a stresului și anxietății în rândul proaspeților părinți poate preveni sau atenua aceste tulburări din ce în ce mai frecvente.

Psihoeducația în parenting ajută la identificarea mai timpurie a acestor simptome și la abordarea lor mai eficientă. De asemenea, normalizarea situațiilor cotidiene îi ajută pe copii să își diminueze îndoielile cu privire la capacitatea lor de a fi părinți.

3. Identificați factorii de risc

Depresia postpartum este mai probabilă să se dezvolte dacă bărbații sunt privați de somn, suferă de stres financiar și au alte probleme de sănătate mintală. Cu toate acestea, cel mai mare factor declanșator este lipsa sprijinului social.

Prin urmare, este important pentru ei să aibă grupuri de sprijin (prieteni, familie etc.) unde, pe lângă faptul că se simt sprijiniți, își pot exprima emoțiile fără a se simți judecați. Comunicarea cu partenerii lor este, de asemenea, vitală atât pentru sănătatea mintală a tatălui, cât și pentru bunăstarea nou-născutului.