STUDIU Lemnul transparent, alternativa durabilă şi ecologică la plastic. Cum se obţine materialul

O echipă de la Institutul de Ştiinţă şi Tehnologie a Lemnului din Bangalore, India, a creat lemnul transparent prin îndepărtarea ligninei şi înlocuirea acesteia cu epoxi.

Materialul ar putea fi folosit pentru a înlocui sticla şi plasticul în aplicaţii precum parbrizele auto, ambalajele transparente şi dispozitivele biomedicale, potrivit unui studiu care detaliază dezvoltarea, potrivit Independent.

„Lemnul transparent poate înlocui materialele plastice pe bază de petrol, dăunătoare mediului, precum polipropilena, policlorura de vinil (PVC), acrilicul şi polietilena", a declarat Prodyut Dhar, profesor asistent, coautor al studiului.

„Materialele plastice sunt folosite ca substitut pentru sticlă, care este fragilă în mod natural. Cu toate acestea, lemnul transparent este o alternativă chiar mai bună din punct de vedere ecologic, după cum s-a observat în analiza ciclului de viaţă".

Lemnul transparent a fost creat pentru prima dată în 1992 de către omul de ştiinţă german Siegfired Fink şi de atunci a fost prezentat ca o alternativă mai uşoară, mai rezistentă şi mai performantă decât sticla.

Metodele anterioare de îndepărtare a ligninei din lemn au implicat substanţe chimice dure, deşi progresele recente au făcut-o potrivită pentru o producţie scalabilă care să fie "favorabilă din punct de vedere ecologic".

„Lemnul transparent este dezvoltat în principal folosind felii subţiri de lemn şi are o rezistenţă bună ca şi cea a lemnului obişnuit, dar este mai uşor în greutate. Posibilitatea de a-i conferi proprietăţi multiple şi avansate prin încorporarea de materiale specializate îl face un substrat unic pe bază de biobază pentru aplicaţii versatile", a declarat pentru SciDev.net Anish M. Chathoth, cercetător în domeniul lemnului transparent la Institutul de Ştiinţă şi Tehnologie a Lemnului.

„În ultimul timp, lemnul transparent a fost folosit în construcţii, în stocarea energiei, în aplicaţii electronice flexibile şi în ambalaje... Având în vedere preocupările tot mai mari legate de impactul asupra mediului al materialelor plastice pe bază de petrol, lemnul transparent are un rol în menţinerea sustenabilităţii mediului”.

Un studiu care detaliază materialul, intitulat "Life cycle assessment of transparent wood production using emerging technologies and strategic scale-up framework" (Evaluarea ciclului de viaţă al producţiei de lemn transparent folosind tehnologii emergente şi un cadru strategic de extindere), a fost publicat în revista ştiinţifică Science of the Total Environment.