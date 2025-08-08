Dispozitivele de măsurare a particulelor toxice din aer pot detecta și fragmente de ADN. Oamenii de știință realizează primul studiu privind fauna sălbatică din Marea Britanie

Dr. Joanne Littlefair de la University College London, membră a echipei de cercetare, a declarat: „Organismele pierd în permanență fragmente din ele însele, celule moarte ale pielii, fragmente de păr sau pene, salivă, chiar și fecale și urină. O parte din acestea vor fi împrăștiate în aer și vor deveni ADN „mediu” sau eADN”.

Cercetătorii au reușit să detecteze peste 1.100 de plante și animale, printre care se aflau specii cunoscute din Marea Britanie, copaci, culturi comerciale, râme, tritoni, măcăleandri și bursuci, precum și specii care necesită protecție, inclusiv ciocârlii și arici, potrivit The Guardian.

Echipa a descoperit 65 de specii de fluturi și molii, inclusiv fluturele gatekeeper, precum și fluturele purple hairstreak, o specie care trăiește în principal în stejari și este adesea trecută cu vederea.

De asemenea, au descoperit specii invazive consacrate, precum veverițele gri și muntjacurile, precum și specii care abia au ajuns în Marea Britanie, ciuperci considerate dăunătoare pentru culturi și agentul patogen care provoacă uscarea frasinului.

Informații ascunse despre biodiversitatea locală

Ancheta națională din Marea Britanie a pornit de la o postare întâmplătoare pe rețelele de socializare. Dr. Andew Brown de la Laboratorul Național de Fizică a declarat: „Am văzut o postare pe rețelele de socializare despre proiectele eADN aeropurtate la o grădină zoologică din Cambridgeshire și ne-am întrebat dacă filtrele de poluare a aerului din laboratoarele noastre conțin informații ascunse despre biodiversitatea locală”.

Aceste filtre provin de la 15 dispozitive de eșantionare din Marea Britanie care măsoară constant particulele de metale toxice din aer, instalate în diverse locații, de la marginea străzii Marylebone Road din Londra până în zona rurală Hampshire și o mlaștină de turbă din Scoția.

Unele detectări nu făceau parte din ecosistemele naturale, dar aceste date au fost utile pentru a afla cât de departe poate călători eADN. Pești comestibili, inclusiv biban de mare și merluciu, au fost detectați pe Marylebone Road și urmăriți până la tarabele cu fructe de mare, inclusiv o piață situată la aproximativ 1.1 km distanță.

Animale de companie exotice, inclusiv păuni și papagali, au fost urmărite până la voliere în aer liber. Pe baza acestor date, cercetătorii au estimat că fiecare stație de monitorizare a poluării aerului putea detecta biodiversitatea unei zone cu o rază de aproximativ 19 km.

Măsurători la scară națională și continentală

Profesoara Elizabeth Clare de la Universitatea York din Canada, membră a echipei de cercetare, a declarat: „Cred că acesta este doar începutul. Acum este cu adevărat posibil să se efectueze măsurători la scară națională și continentală. Nicio altă metodă nu poate acoperi o arie geografică atât de vastă”.

ADN-ul ambiental s-a comparat bine cu alte date privind biodiversitatea din Marea Britanie: o treime din speciile detectate în acest mod erau creaturi nocturne, greu de observat și care pot fi subraportate.

Deși unele specii au fost omise cu totul, inclusiv pițigoiul albastru și vânturelul, metoda ADN-ului ambiental poate permite urmărirea schimbărilor în biodiversitate în locuri unde acestea nu sunt monitorizate în mod obișnuit, prin simpla prelevare de probe din echipamentele de măsurare a poluării aerului utilizate în mod curent în întreaga lume.