Substanțele chimice din plastic ar putea fi legate de milioane de nașteri premature și zeci de mii de decese infantile

Studiul, publicat în revista eClinicalMedicine, citat de CNN, a analizat impactul a două substanțe din familia ftalaților: di-2-etilhexil ftalat (DEHP) și diizononil ftalat (DiNP). Acestea sunt utilizate pentru a face plasticul mai flexibil și sunt prezente în numeroase produse de zi cu zi. Cercetătorii estimează că expunerea la aceste substanțe ar fi fost asociată cu aproape două milioane de nașteri premature în 2018, precum și cu aproximativ 74.000 de decese ale nou-născuților la nivel mondial.

Un copil este considerat prematur dacă se naște înainte de a 37-a săptămână de sarcină. Astfel de nașteri pot duce la complicații grave, inclusiv probleme respiratorii, întârzieri de dezvoltare sau dizabilități.

Ftalații, „substanțe chimice omniprezente”

Ftalații sunt adesea numiți „substanțe chimice omniprezente”. Motivul este utilizarea lor într-o gamă largă de produse: jucării, recipiente pentru alimente sau ambalaje din plastic. Se regăsesc de asemenea și în podele din vinil, perdele de duș, furtunuri de grădină sau chiar dispozitive medicale. Acești compuși sunt folosiți și în produse cosmetice și de îngrijire personală, precum deodorante, parfumuri, lacuri de unghii, șampoane sau loțiuni. Specialiștii spun că substanțele pot afecta sistemul endocrin, mecanismul prin care organismul produce și reglează hormonii.

O ipoteză analizată de cercetători este că ftalații pot afecta funcționarea placentei, organul care asigură oxigenul și nutrienții necesari dezvoltării fătului. Dacă placenta nu funcționează corespunzător, riscul unei nașteri premature poate crește. Inflamația și alte reacții biologice declanșate de aceste substanțe ar putea contribui, de asemenea, la ruperea prematură a membranelor sau la declanșarea contracțiilor uterine.

Impact global, mai puternic în unele regiuni

Studiul a analizat date din peste 200 de țări și teritorii. Potrivit cercetătorilor, Africa, Orientul Mijlociu și Asia de Sud au înregistrat cea mai mare povară asociată cu nașterile premature. Aceste regiuni au industrii ale plasticului în rapidă dezvoltare. În același timp sunt printre cele mai afectate de poluarea cu deșeuri plastice. Autorii studiului subliniază însă că cercetarea nu demonstrează o relație directă de cauzalitate. Este doar o asociere statistică între expunerea la aceste substanțe și problemele de sănătate observate.

Experții spun că ftalații au un timp relativ scurt de eliminare din organism. Acest lucru înseamnă că reducerea expunerii poate avea efecte rapide. Printre recomandările specialiștilor se numără alegerea produselor etichetate „fără ftalați”, evitarea încălzirii alimentelor în recipiente din plastic și aerisirea frecventă a locuințelor. Este cunoscut faptul că aceste substanțe se pot acumula și în praful din interior. Totuși, cercetătorii subliniază că soluțiile reale trebuie să vină în primul rând din reglementări mai stricte. Etichetare clară a produselor și dezvoltarea unor materiale mai sigure pentru consumatori vor putea duce în viitor la prevenirea acestor probleme.