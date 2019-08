Taylor Swift şi Cardi B, premiaţi la MTV Video. Missy ţine trofeul Vanguard legat de Michael Jackson

Taylor Swift şi Cardi B se numără printre artiştii premiaţi luni noapte la Premiile MTV Video. Missy Elliott păstrează legătura trofeului Video Vanguard cu memoria lui Michael Jackson, dar aceasta nu a fost singura controversă a galei, arată Hollywood Reporter

Vedetele industriei muzicale s-au adunat luni noapte la Prudential Center din Newark, New Jersey, unde au fost acordate trofeele celei de-a 36-a ediţii a Premiilor MTV Video Music.

Taylor Swift a primit două trofee pentru videoclipul "You Need to Calm Down".

Pe lista câştigătorilor s-au mai numărat şi Ariana Grande (care nu a ajuns la spectacol), Cardi B, Shawn Mendes şi Camila Cabello, Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus, ca şi Jonas Brothers.

Gazda ceremoniei premiilor acordate în 2019 a fost Sebastian Maniscalco.

Printre cei care au urcat pe scenă pentru a susţine recitaluri s-au numărat Swift, chiar în deschiderea spectacolului, alături de Lil Nas X, Lizzo, Jonas Brothers, Cabello, Mendes şi alţii.

Finalul a aparţinut vedetelor originare din New Jersey, scena fiind ocupată de Queen Latifah, Naughty by Nature, Redman, Fetty Wap şi Wyclef Jean.

Dintre invitaţii care au cântat nu au lipsit Miley Cyrus, Bad Bunny, J Balvin, Rosalía, Big Sean featuring A$AP Ferg, H.E.R., Normani şi Ozuna.

Missy Elliott a primit Premiul Video Vanguard. Cu toate că pe site-ul oficial al MTV premiul este desemnat numai cu numele categoriei, în ultimul timp fiind discuţii vii legate de sensul păstrării unei legături între distincţie şi Michael Jackson, Elliott a mulţumit pentru distincţie folosind asocierea premiului cu fostul Rege al muzicii Pop, al cărui nume a devenit atât de controversat.

Controversată a fost şi inventarea categoriei K-Pop, unde trupa BTS a fost premiată. Coreenii nu auy fost prezenţi la ceremonie. Gestul de a prezenta o nouă categorie care recunoaşte succesul muzicii pop din extremul orient la nivel internaţional a fost interpretat de mulţi critici ca o mişcare cu conotaţii rasiste, trupa BTS depăşind în 2019 suscesul multor trupe americane, canadiene sau australiene, arată Variety.

Printre prezentatorii distincţiilor s-au numărat actori din serialul ”The Sopranos”, John Travolta, Lenny Kravitz, Billy Ray Cyrus, Jonathan Van Ness, Keke Palmer, Lindsey Vonn, Rick Ross, Salt-N-Pepa şi Ice-T.

Primul premiu MTV Fashion Trailblazer acordat vreodată a mers la Marc Jacobs, designerul de al cărui nume sunt legate apariţii ale unor celebrităţi muzicale precum Lady Gaga, Cardi B sau Nicki Minaj dar şi campanii la care au participat Cher şi Missy Elliott.

Lista completă a câştigătorilor poate fi consultată aici https://people.com/music/mtv-vmas-2019-winners-list/

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.