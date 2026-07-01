Turiștii transformă vacanța într-o competiție pentru șezlonguri. Măsurile dure luate de hoteluri

Deși merg în vacanță pentru odihnă, mulți își setează alarmele pentru a intra într-o „cursă haotică” pentru șezlongurile cele mai bune din resorturi, explică Express.

Hotelurile încearcă acum să reducă avantajul celor care își ocupă locurile foarte devreme dimineața.

Un turist a declarat că a observat oameni care se așezau la coadă în fiecare dimineață la hotelul său din Salou, Spania, pe durata unei vacanțe de o săptămână. Într-o dimineață, a văzut cum peste 40 de turiști au ieșit în fugă pentru a prinde locurile de top înainte ca piscina să se deschidă la ora 9:00.

El a spus că turiștii alergau, își „rezervau” șezlongurile cu prosoape și genți, apoi se întorceau la micul dejun. Cei care se trezeau devreme făceau dificil accesul altor oaspeți la șezlonguri.

„A fost o cursă haotică pentru șezlongurile din jurul piscinei hotelului. Nu judec, dar a fost amuzant, așa că am filmat. Unii se ridicau din pat, stăteau la coadă, alergau să prindă un loc, apoi se întorceau la camere sau mergeau la micul dejun. Nu prea mai rămâne loc pentru cei care nu stau o oră la coadă”, a spus el.

Ce fac hotelurile

Majoritatea resorturilor au introdus reguli stricte pentru a opri „cursa de dimineață” pentru șezlonguri, mai ales atunci când acestea sunt ocupate și apoi lăsate goale ore întregi.

Multe hoteluri aplică politici prin care prosoapele de pe șezlongurile nefolosite sunt îndepărtate după un anumit interval. Personalul piscinei poate ridica obiectele și le poate duce la obiecte pierdute, eliberând locurile pentru alți turiști.

Unele hoteluri au eliminat complet rezervarea șezlongurilor cu prosoape. Astfel, au introdus alocarea lor la check-in sau sisteme de rezervare prin aplicație.

În luna mai, o companie de croaziere a confirmat aplicarea strictă a regulii „primul venit, primul servit”.

Șezlongurile lăsate libere mai mult de 30 de minute pot fi eliberate de echipaj. Obiectele sunt mutate într-o zonă specială.

Reacții și comportamente extreme

Pe rețelele sociale, mulți turiști au relatat frustrarea față de această practică. Un bărbat a devenit viral după ce s-a săturat de cei care rezervau șezlonguri la ora 6:00 dimineața într-un resort din Mallorca.

În loc să îndepărteze prosoapele, acesta a pus pudră care provoacă mâncărimi pe șezlongurile „recidiviștilor” – gest care a stârnit controverse.

Specialiștii recomandă însă ca astfel de situații să fie raportate personalului hotelului, nu gestionate individual, pentru a evita conflicte sau acuzații de furt ori deteriorare a bunurilor.