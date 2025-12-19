Un nou studiu indică accelerarea creșterii nivelului mării, în contradicție cu un raport federal

Cercetarea WHOI indică faptul că rata medie de creștere a nivelului mării de-a lungul coastelor SUA s-a dublat în ultimii 125 de ani, de la mai puțin de 2 milimetri pe an în 1900 la peste 4 milimetri pe an în 2024. Potrivit studiului, ritmurile actuale depășesc cu mult media istorică.

Christopher Piecuch, oceanograf fizician la WHOI și autor al studiului, a declarat că raportul Departamentului Energiei al SUA (DOE) a analizat doar câteva stații maregrafice selectate, care nu reflectă în mod adecvat situația la nivel național. Raportul DOE concluziona că „nu există o accelerare evidentă a creșterii nivelului mării”.

În schimb, studiul realizat de Piecuch a inclus toate înregistrările pe termen lung disponibile de la stațiile maregrafice din SUA, în total 70 de locații, potrivit wbur.

„Nu poți analiza doar câteva seturi de date izolate și să te aștepți ca rezultatele să fie reprezentative pentru întreaga țară”, a spus Piecuch. „Există o discrepanță foarte mare între datele prezentate și concluziile trase”.

Raportu federal nu e „credibil”

Piecuch a precizat că a decis să își realizeze propria analiză după ce a citit raportul DOE și „pur și simplu nu l-a considerat credibil”.

„Aproape 40% din populația SUA, circa 130 de milioane de oameni, trăiesc în comitate de coastă”, a spus el. „Acest lucru are un impact direct asupra modului în care trăim și muncim în apropierea mării”.

Deși creșterea nivelului mării este un fenomen global, există diferențe semnificative de la o regiune la alta, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA). De exemplu, extracția apelor subterane poate duce la tasarea terenului, accelerând creșterea locală a nivelului mării. În alte zone, unde solul încă se ridică după topirea ghețarilor din ultima eră glaciară, nivelul local al mării este în scădere.

În zona Bostonului, nivelul mării a crescut cu aproximativ 30 de centimetri în ultimii 100 de ani, potrivit NOAA, în timp ce în apropiere de Portland, statul Maine, creșterea a fost de doar aproximativ 20 de centimetri.

Raportul, criticat dur de oamenii de știință și de cercetători

Creșterea globală a nivelului mării „este, fără îndoială, cel mai important impact climatic asociat în mod clar cu creșterea temperaturilor”, se arată în raportul federal. Cu toate acestea, documentul a pus sub semnul întrebării estimările privind evoluția viitoare, menționând că măsurătorile realizate de stațiile maregrafice din SUA „nu indică, în ansamblu, o accelerare evidentă față de rata istorică”.

Raportul a fost criticat dur de oamenii de știință din domeniul climei și de organizațiile de mediu, peste 85 de cercetători semnând un document de respingere în care au calificat multe dintre afirmații drept „înșelătoare sau fundamental incorecte”.