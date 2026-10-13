Un pericol ascuns al utilizării telefonului mobil, descoperit de cercetători. Nu durata utilizării este cea mai mare problemă

Timpul petrecut în fața ecranului nu este singurul factor important atunci când vine vorba despre efectele telefoanelor mobile asupra sănătății. Modul în care oamenii folosesc dispozitivele poate avea o influență la fel de mare, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii Universității Semmelweis și publicat în revista Acta Psychologica, relatează ScienceDaily.

Cercetarea arată că utilizarea problematică a smartphone-urilor este asociată mai ales cu autocontrolul scăzut și teama de a nu rata experiențe sau informații importante, fenomen cunoscut drept FOMO (fear of missing out).

Scrollatul excesiv, asociat cu probleme de memorie și concentrare

Studiul a analizat obiceiurile de utilizare a telefoanelor în rândul studenților cu vârste între 18 și 35 de ani, precum și sănătatea fizică, psihică și performanțele cognitive ale acestora.

Participanții au fost împărțiți în trei categorii: persoane care folosesc telefonul în principal pentru comunicare, utilizatori moderați și persoane care petrec cel puțin patru-cinci ore zilnic consumând conținut online.

Ultima categorie, care reprezenta aproximativ o treime dintre participanți, a obținut rezultate mai slabe decât cele așteptate pentru vârsta lor la testele de memorie și atenție.

Acești participanți au raportat și un somn de calitate mai slabă, o nevoie crescută de stimulare continuă și dificultăți în a rezista impulsului de a-și verifica telefonul.

Potrivit cercetătorilor, derularea continuă a rețelelor sociale și vizionarea succesivă a videoclipurilor scurte expun creierul la un flux rapid de informații, care poate suprasolicita atenția și contribui la oboseala mintală.

Totuși, studiul nu demonstrează că scrollatul provoacă direct aceste probleme cognitive, ci doar evidențiază o asociere.

Dependența de telefon nu este determinată doar de personalitate

Cercetătorii au descoperit că persoanele predispuse la anxietate, tristețe sau stres nu devin automat dependente de telefon.

„Principala noastră constatare este că personalitatea, de una singură, nu face ca o persoană să devină dependentă de telefon. Ceea ce contează cu adevărat este cât de bine își poate controla comportamentul, emoțiile și impulsurile și cât de puternică este teama de a nu rata ceva”, a explicat Johanna Takács, coordonatoarea studiului.

Utilizarea prelungită a telefonului poate afecta și echilibrul

Pe lângă efectele asupra memoriei și concentrării, folosirea îndelungată a smartphone-urilor poate contribui la apariția problemelor de postură.

Privitul constant în jos, spre ecran, determină înclinarea capului înainte și crește presiunea asupra gâtului, fenomen cunoscut drept text neck.

Menținerea acestei poziții pentru perioade lungi poate modifica semnalele transmise creierului de receptorii din zona gâtului, afectând echilibrul și coordonarea mișcărilor.

Cercetătorii atrag atenția și asupra unor posibile efecte asupra timpului de reacție.

Cum pot fi reduse riscurile

Experții nu recomandă renunțarea completă la telefoanele mobile, ci adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase.

Printre măsurile propuse se numără limitarea timpului petrecut pe rețelele sociale, dezactivarea notificărilor inutile, evitarea telefonului înainte de culcare și menținerea unei posturi corecte.

De asemenea, dezvoltarea autocontrolului și reducerea temerii de a nu rata evenimente sau informații pot contribui la prevenirea utilizării problematice a smartphone-urilor.

Concluzia cercetătorilor este că reducerea timpului petrecut în fața ecranului poate fi utilă, însă schimbarea modului în care folosim telefonul ar putea fi la fel de importantă pentru protejarea memoriei, somnului și sănătății generale.