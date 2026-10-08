Un semnal radio misterios a călătorit 10 miliarde de ani până la Pământ. Astronomii au identificat sursa

Acest semnal este un „fast radio burst” (FRB), un impuls extrem de scurt și puternic, a cărui origine rămâne una dintre marile întrebări ale astronomiei, scrie The Independent.

Noul semnal a fost detectat cu radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud.

Ceea ce îl face deosebit este distanța sa. Semnalul a fost emis într-o perioadă în care Universul avea aproximativ 3 miliarde de ani, iar lumina și undele radio emise atunci au avut nevoie de aproximativ 10 miliarde de ani pentru a ajunge până la noi. Descoperirea depășește cu mai mult de două ori recordul anterior pentru un FRB localizat.

Cercetătorii au reușit să identifice și galaxia din care a provenit explozia folosind observații realizate cu telescopul spațial James Webb. Este o galaxie relativ mică, săracă în metale.

Exploziile radio rapide durează de regulă foarte puțin și eliberează cantități uriașe de energie. Deși au fost descoperite sute de astfel de semnale, oamenii de știință nu au stabilit încă mecanismul exact care le produce.

FRB-urile sunt importante pentru cercetători nu doar prin natura lor misterioasă. Pe măsură ce undele radio traversează spațiul intergalactic, ele oferă informații despre materia pe care o întâlnesc, inclusiv despre gazul și câmpurile magnetice dintre galaxii.